Cañón afinado

Convertido en una figura de los Charros de Jalisco y demostrando todo su poderío con el brazo en los Playoffs, Roberto Osuna busca ser campeón con los Caporales y tiene el firme objetivo de regresar este año a la Gran Carpa.

“Mi plan siempre ha sido volver a Grandes Ligas. Ahorita por la huelga se ha complicado un poquito, pero espero que cuando se reanuden las negociaciones pueda encontrar otra vez mi camino allá. Mi mente está enfocada en volver a Estados Unidos”, comentó el ex ligamayorista durante la gira de los Charros en la Sultana del Norte.

Osuna debutó profesionalmente en México con los Diablos Rojos y a sus 16 años de edad lo firmaron los Blue Jays de Toronto.

Debutó en Grandes Ligas en 2015, fue líder de la Liga Americana con 38 salvamentos en 2019 con los Astros de Houston, pero una lesión en 2020 lo alejó de las Mayores.

“Lo importante ahorita es que tengo salud, he retomado mi nivel, la velocidad está de vuelta, mi brazo se siente bien y hay que seguir caminando hacia adelante”, explicó el cerrador de los Charros.

La rehabilitación y su regreso al diamante no fueron sencillos. Después de un año de inactividad, el lanzador derecho probó suerte en México. Jugó para los Diablos Rojos en el verano y actualmente defiende la franela de los Charros en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

“Es una Liga demasiado dura tanto en el verano como en el invierno. Me ha costado adaptarme. Ha sido un año muy importante. Principalmente para mí era probar mi brazo y saber en qué condiciones estaba. He sobrepasado la lesión y me siento bien. Me atrevo a decir que hemos sido el mejor equipo en la Liga y tenemos que ganar el campeonato”, señaló sobre su rehabilitación y su actuación con los Caporales.

Las últimas semanas ha exhibido todo su arsenal siendo figura en los Playoffs de la LMP y se ha ganado el cariño de la afición tapatía, sentimiento que es mutuo.

“Siempre fue un interés mutuo y tuve la intención de venir (a Charros), desgraciadamente nunca me dieron el permiso. Me ha gustado mucho cómo la afición de Guadalajara, siendo una plaza futbolera, ha estado apoyando al equipo. La verdad me gusta mucho y disfruto mi tiempo en Charros. Se siente bonito que te reconozcan, te aplaudan, te griten y te apoyen. Estoy muy agradecido”, comentó.

Osuna espera conquistar el título de la LMP con los Caporales y tener así un plus extra en busca de su regreso a Grandes Ligas para la Temporada 2022. Aunque, si se da la oportunidad, aseguró que tampoco descartaría jugar en un equipo de Japón.

