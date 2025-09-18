La semana pasada, el 10 de septiembre, dio inicio la venta de boletos para el Mundial 2026 mediante el Sorteo Preferente de Visa. Esta dinámica beneficia a las y los usuarios de tarjeta débito o crédito Visa válida y vigente, o una tarjeta prepagada recargable. Durante esta primera fase de venta de boletos, los usuarios se han preguntado si es necesario comprar boletos para el acceso de niños y niñas .

La página oficial de la Federación Internacional de Futbol (FIFA) , organizadora del Mundial 2026, ha publicado que en esta edición no habrá venta de boletos en taquilla debido a que busca cuidar y garantizar la autenticidad de los pases a los eventos deportivos.

“ Ten en cuenta que FIFA.com/tickets es el sitio oficial y preferente para comprar los boletos de la Copa Mundial de la FIFA 26. Adquirirlos a través de FIFA.com/tickets garantiza su autenticidad y el acceso a todas las opciones disponibles ".

Derivado de esta nueva dinámica, que para muchas personas resulta cómo y práctico, varios usuarios se han preguntado si también será necesario comprar boletos para niños y niñas que deseen asistir a los partidos en 2026. La Federación, desde el sitio oficial, ha dicho que solamente los "bebés en brazos" no necesitarán boleto para acceder a los estadios .

" Tu hijo/a necesitará su propio boleto para ingresar al estadio los días de partido de la Copa Mundial de la FIFA 26, salvo que se trate de un “bebé en brazos” [...] se entiende por “bebé en brazos” cualquier niño/a de hasta dos años cuya estatura no supere los 86 cm el día del partido. Si tu hijo/a se encuentra dentro de estos parámetros, podrá ingresar al estadio sin boleto propio siempre que se siente en tu regazo y cuentes con un boleto válido ", explica la FIFA.

El organismo, además, advierte que en los estadios con áreas para espectadores de pie, no se podrá ingresar con un “bebé en brazos” aunque se hayan adquirido boletos para esas zonas por temas de seguridad.

Si está en tus planes asistir a los partidos del Mundial 2026 en familia, ahora sabes que deberás tomar en cuenta la adquisición de boletos para tus hijos e hijas menores de edad.

Con información de FIFA.

