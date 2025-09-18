El defensa brasileño Gustavo Ferraréis habló este jueves en conferencia de prensa desde la Academia AGA, pero sus palabras, aunque cargadas de optimismo, chocan con una realidad que golpea de frente: Atlas está sumido en un Apertura 2025 gris, sin respuestas en la cancha y con la presión de la tabla apretándoles la garganta.

Ferrareis aseguró que vive un buen momento individual y que ha mejorado defensivamente con Diego Cocca en el banquillo: “Particularmente me siento muy bien. Vengo haciendo buenos partidos y con la llegada del profesor Cocca mejoré mucho en la parte defensiva. Creo que cada vez estoy creciendo más y aportando al equipo”, afirmó. Sin embargo, el discurso contrasta con los números: el Atlas apenas ha ganado un partido en lo que va del torneo, ha dejado escapar puntos en los minutos finales y, lejos de pelear en la parte alta, se hunde en los últimos lugares.

El brasileño reconoció lo evidente: la desconcentración al final de los partidos les ha costado caro. "Hemos hecho buenos partidos, pero esos goles en los minutos finales nos han costado. Sabemos que Mazatlán tiene un buen equipo y siempre nos ha costado jugar allá, pero vamos con la mentalidad de hacer un gran juego y salir con los tres puntos", comentó.

Sobre el duelo de este viernes contra Mazatlán, Ferrareis intentó inyectar confianza: "Todos los partidos salimos a ganar, tenemos jugadores que quieren disputar cada pelota. Como dice el profesor, es mejor ajustar hacia abajo a jugadores con mucha intensidad que tener un equipo sin hambre. Creo que, corrigiendo esos detalles, vamos a salir con más puntos y acercarnos al objetivo". Pero lo cierto es que la visita al Encanto suele ser una pesadilla para los tapatíos, y cualquier tropiezo más podría dejarlos definitivamente en crisis.

El zaguero también habló de la presión de ver al equipo hundido en la tabla general de la Liga MX: "Todos los días tenemos esa presión de ganar porque somos futbolistas y siempre queremos estar arriba. Cuando miramos la tabla y vemos que estamos abajo, sentimos esa necesidad. Eso cambia con un resultado positivo, y por eso vamos a Mazatlán con la intención de volver a esa confianza que dan los triunfos".

