Es un circo

Pelea aburrida, coincidieron público y expertos en relación con la más reciente presentación del tapatío Saúl "Canelo" Alvarez. Aficionados que no se emocionan con el campeón mundial súpermediano, optan por buscar alternativas para el entretenimiento. El vacío por el que atraviesa el boxeo profesional, con sólo algunas tres o cuatro figuras de nivel mundial, es conductor para que le compitan otros productos.

El fin de semana en la la lucha libre Triplemanía 33 de la AAA en la Arena Ciudad de México, veinte mil asistentes presenciaron la publicidad del compromiso "Canelo"-Crawford, impresionante, encuentro construido como muchos otros que ha desarrollado el jalisciense, con aburrimiento. En esta era digital con plataformas que ofertan universo de producciones, en las que han encontrado oportunidades preparados y audaces desconocidos en esta industria para convertirse en populares personajes, empresarios que se ponen los guantes de boxeo para retar a reconocidos nombres, redes sociales que lo viralizan, y en la taquilla se comprueba que el público quiere espectáculo, harto de presenciar, una vez sí, y otra también, encuentros boxísticos entre profesionales supuestamente de alto nivel que invitan al bostezo.

Le ganó a Mike Tyson, después a Julio César Chávez Jr., hoy Jake Paul ya es tema en el mundo del boxeo. Sus recientes comentarios han incendiado las redes, anuncia encuentro de exhibición ante Gervonta Davis en el State Farm Arena de Atlanta, transmisión de Netflix. Most Valuable Promotions es la empresa de Jake Paul.

Originario de Cleveland, Ohio, Paul es youtuber y también actor, esto último ha sido de gran utilidad para conectar con el público. La Roca, El Enterrador, Big Show, cautivaron a decenas de miles de aficionados con actuaciones y lucha libre en los cuadriláteros de la WWE. El circo se enfrentará al boxeo, así se refieren a la Paul-Gervonta, enorme negocio, que también vendió Manny Pacquiao, y que ha convertido multimillonario en dólares a "Canelo" Alvarez. Es entretenimiento, le gusta consumirlo a los estadounidenses... Y por ahí estaré atisbando.