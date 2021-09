El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez es el boxeador más importante del momento y uno de los deportistas más influyentes en todos el mundo. Incluso, se pone a la par de deportistas del calibre de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

"A veces me la creo y a veces me pongo a pensar y estoy contento y agradecido. Nunca me imaginé llegar a todo esto, imaginé ganar lo mejor, pero no imaginé la magnitud", comentó el campeón mundial.

Estar en la élite del deporte mundial y codearse con grandes figuras, es una motivación para seguir destacando dentro del ring, "Eso hace que me motive para seguir en primer nivel, seguir triunfando y hacer historia", declaró Álvarez en entrevista para un medio deportivo nacional.

"El Canelo" es el actual campeón mundial de peso supermedio de la AMB, CMB y OMB. El próximo 6 de noviembre el mexicano peleará en Las Vegas contra Caleb Plant.

