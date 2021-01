"Canelo" Álvarez se une a las donaciones para David Antolín

Saúl "Canelo" Álvarez aportará ayuda económica para el trasplante de pulmón de David Antolín, quien se hizo viral en redes sociales.

Al tapatío le llegó la situación de David, quien lanzó su página de internet para encontrar donativos, al estar más de un mes internado debido a la fibrosis quística pulmonar que padece.

"Voy a poner mi granito de arena para apoyar a David y que se le cumpla su milagro. No soy muy fan de hacer videos cuando apoyo a la gente, porque cuando lo haces de corazón no hay necesidad de hacer este tipo de videos, sí quiero aprovechar para decirle a la gente que todos podemos poner nuestro granito de arena", dijo el múltiple campeón del mundo, en sus redes sociales.

Los invito a tomarse 5 minutos para ver este video. La unión hace la fuerza ���� #PulmonesParaAntolinhttps://t.co/B9YKT1FSYk — Canelo Alvarez (@Canelo) January 29, 2021

"Esto no se trata de si tienes o no dinero. Con muy poco, podemos hacer mucho; todo el mundo espera que alguien más lo haga por ellos, cuando tú puedes hacerlo. Si toda las personas que hayan visto ese video, hayan puesto 50 centavos, ya le hubiera cumplido el milagro a David, y no sólo a él, sino a muchos niños más", añadió "Canelo".

En los próximos días, con el apoyo del pugilista, Antolín viajará a Estados Unidos para realizarse el trasplante que requiere.

La meta que se había colocado en la página oficial del muchacho era de 450 mil dólares. Álvarez peleará el 27 de febrero ante el turco Avni Yildirim, en el Hard Rock Stadium, su primer combate de 2021.

AJ