‘Canelo’ Álvarez revela cuántos millones quiere para pelear con David Benavidez

La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Jaime Munguía se realizará el próximo 4 de mayo y ya tuvo lugar su primer cara a cara, en medio de este evento de promoción para el nuevo enfrentamiento del tapatío no faltó la pregunta sobre la negativa para elegir a David Benavidez como rival.

Ante las preguntas, Álvarez fue claro con la razón para no aceptar la pelea, pues aseguró que Benavidez no tiene nada para ofrecerle arriba del ring y que incluso no recibió en ningún momento una oferta de 60 millones de dólares del equipo de este pugilista.

“Yo no sé de dónde salió. Esa cantidad la puedo conseguir con cualquiera, no tiene nada en la mesa para mí, sólo esas 25 libras más que yo en la noche. No tiene para ofrecerme nada de dinero”, expresó “Canelo”.

Fue de esta manera como Álvarez dejó en claro su negativa hacia la posibilidad de una pelea con Benavidez, sin embargo, también fue directo al referirse al escenario en el que sí se podría dar un enfrentamiento tanto con dicho pugilista como con cualquier otro:

“Si algún promotor, no él porque él no tiene nada qué ofrecerme, pero si un promotor con el que trabajo viene y dice ‘te ofrezco 150 millones, 200 millones’, mañana peleo”.

