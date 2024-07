Juan Manuel Márquez vuelve a criticar al Canelo Álvarez por su próximo rival

Juan Manuel Márquez ha comentado que Edgar Berlanga no representa un desafío significativo para Saúl ‘Canelo’ Álvarez , tras conocerse la noticia de que ambos boxeadores están cerca de concretar un combate el 14 de septiembre en Las Vegas.

Durante su participación en el programa Aguas Profundas de ProBox TV, Márquez, conocido como 'Dinamita', mencionó que, si bien la rivalidad entre México y Puerto Rico es interesante, Berlanga es un peleador de nivel medio que no ha demostrado un desempeño destacado contra oponentes más exigentes, y que la situación no será diferente al enfrentarse a Canelo Álvarez.

“Edgar Berlanga se me hace un peleador de nivel medio, no tan bueno, lo hemos visto con rivales con poquito nivel y se ha visto mal. Llevaba un récord invicto de 16 nocauts, empezó a subir el nivel y empezó a no verse bien , empezó a ganar por decisión”, explicó Márquez.

“La rivalidad entre México y Puerto Rico ha sido buena, pero bueno hay que esperar. Yo creo que Berlanga para decirlo claro y como debe ser no es rival para Canelo Álvarez”, continuó.

Según Mike Coppinger de ESPN, Canelo Álvarez peleará contra Edgar Berlanga durante el fin de semana de la Independencia de México, en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Este evento competirá directamente con la UFC, que celebrará la edición 306 en honor a los peleadores mexicanos en The Sphere.

Desde principios de año, Berlanga ha sido considerado como un posible rival para Canelo en septiembre. Tras convertirse en retador mandatorio, el puertorriqueño ha intensificado sus esfuerzos para asegurar la oportunidad de pelear por los títulos de peso supermediano. Berlanga podría obtener esta pelea muy pronto, consolidando su ambición de enfrentarse a uno de los mejores boxeadores del mundo en una fecha significativa para el boxeo y la cultura mexicana.

JV