Canelo Álvarez responde las críticas de Mike Tyson con tremendo gancho

Después de meses de especulaciones sobre una posible pelea entre el campeón mexicano, Saúl "Canelo" Álvarez y David Benavidez, finalmente se ha llegado a un desenlace. En días recientes, el tapatío confirmó a su rival para su próxima pelea en el mes de mayo, el joven boxeador invicto Jaime Munguia.

La negativa de Saúl Álvarez a enfrentarse a Benavidez fue objeto de críticas por parte de aficionados y expertos, incluido el excampeón mundial de pesos pesados, Mike Tyson, quien recientemente criticó a "Canelo" por rechazar el enfrentamiento. "No puedo creer lo que acabo de escuchar, Canelo rechazó 60 millones de dólares por pelear con Benavidez, que es un peleador tremendo, joven, fuerte, con hambre y con orgullo mexicano. Es una vergüenza para el boxeo y para México", expresó Tyson.

Ante estas declaraciones, Saúl "Canelo" Álvarez fue cuestionado al respecto y mencionó que no necesitaba probarle nada a nadie. "Respetaría su opinión si estuviera sobrio. No necesito probarle nada a nadie, yo recuerdo cuando eso pasó con Golovkin. No necesito probar nada. Esta pelea es más importante que otras. Cuando ustedes me preguntaban por Golovkin, Callum Smith, Billie Joe Sounders o Caleb Plant... nada es suficiente para ustedes", afirmó Álvarez.

¿Cuándo es la próxima pelea de Saúl "Canelo" Álvarez?

La próxima pelea de Saúl "Canelo" Álvarez está programada para el 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. En esta ocasión, el enfrentamiento será contra el joven boxeador de Tijuana, Jaime Munguia.