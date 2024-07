"Gervonta, peleador fuerte, pero no invencible": "Camarón"

El primer ligero CMB, AMB, FIB, OMB, William "Camarón" Zepeda, se encuentra a un paso de disputar el campeonato del mundo. El originario de San Mateo Atenco, Estado de México, con palmarés inmaculado 31-0, 27 nocauts, confió que sería un honor enfrentar a cualquier campeón de los máximos organismos que rigen el boxeo, pero enfrentar y derrotar a Gervonta Davis o a Shakur Stevenson, enriquecería su prestigio.

—¿Su siguiente pelea sería por el campeonato del mundo?

—Esa es la opción, estamos concentrados, nos hemos ganado la oportunidad, ya es cuestión de que nuestra promotora haga su trabajo, buscar la mejor oportunidad, buscar lo que nos hemos ganado, y muy contento de estar rankeado como el número uno de todos los organismos, CMB, AMB, FIB y OMB.

—¿A cuál campeón mundial de peso ligero le gustaría enfrentar?

—Todos son peleadores fuertes, todos son un reto, sabemos que de ganarle a cualquiera de los campeones sería un honor, pero creo que enfrentar a un Gervonta Davis, un Shakur Stevenson, que son los más difíciles de la división, nos daría un plus en nuestra carrera.

—¿Qué le gustaría mejorar de su boxeo?

—Sabemos que todavía hay muchas cosas que mejorar para enfrentar a los actuales campeones mundiales, y cuando llegue el momento de disputar el campeonato es porque uno está en las máximas condiciones. Ahorita estamos trabajando lo que es más movimiento de cintura, para quitarnos más golpes, seguir aumentando la pegada, todo ese tipo de cosas son las que vamos mejorando, son las que siento que me van a ayudar en una pelea de campeonato mundial.

—¿Cuál ha sido su adversario con más pegada?

—He tenido varios rivales, uno de ellos su paisano, Gabriel Gollaz Valenzuela, creo que es uno de los oponentes más fuertes que he enfrentado. También René Alvarado, fuerte y con mucha experiencia. Creo que ellos dos son los que más he sentido su fuerte pegada.

—Publicamos en Match en EL INFORMADOR que se enfrentó a Gollaz Valenzuela en marzo de 2017 en el Parque San Rafael, noche en la que conocimos a Willliam “Camarón” Zepeda. El periodista tapatío, Luis Ignacio Luna, en la crónica para la televisión, observó los primeros movimientos del “Camarón”, para decir que tenía mucho parecido físico y boxístico con el legendario Salvador Sánchez. En la transmisión, el también periodista Jesús López, mencionó que Zepeda es oriundo de San Mateo Atenco, entidad que se localiza cerca de Santiago Tianguistenco, la tierra que vio nacer al gigante Salvador Sánchez...

—La verdad fue una pelea fuerte. Gollaz es un peleador muy fuerte, y también fue un honor pelear con él, y también después de esta derrota, Gollaz se levantó y ha ido creciendo, sumando victorias, me da gusto saber que le ha ido bien

—En su más reciente pelea recibió golpe sólido de Giovani Cabrera, lo asimiló inmediatamente...

—Si tuve ahí algunos golpes que recibí, ninguno me lastimó. Hubo un momento en el que estaba muy pegado, muy frontal, me empujó, y es cuando casi me caigo, pero no tuve ningún golpe que haya recibido fuerte.

—¿Se ve en un futuro en un enfrentamiento con Gervonta Davis?

—Ahorita nuestro propósito es ser campeón del mundo. Sabemos que Gervonta es campeón mundial de nuestra categoría, ligero, de darse una pelea con Gervonta, para mí es el rival más difícil por su pegada, su boxeo, experiencia, sería complicado, pero estoy seguro que en el momento que se llegue a dar, sería un honor que se dé, va a ser una gran pelea y estoy seguro que va a pasar a la historia.

—¿Considera que usted posee el boxeo para derrotar a Gervonta Davis?

—Creo que tengo muchas cualidades que me benefician, nunca se ha enfrentado a un rival que lo haya presionado, y yo presiono, trabajo al cuerpo, que es lo que creo me debe favorecer mucho. Tengo muchas cosas por mejorar, porque un peleador tan peligroso como lo es Gervonta, porque aparte de asimilar golpes, es un boxeador muy explosivo, no lo podría descuidar, ni regalar un segundo en ningún round, porque cuando él ve alguna debilidad, un hueco, por ahí te lastima. Es Gervonta un peleador fuerte, pero no invencible... Y por ahí estaré atisbando.