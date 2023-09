Canelo Álvarez, por otra noche histórica

Todo ha sido cordialidad y respeto entre uno y otro; sin embargo, esta noche todo dará un giro de 180 grados para cambiar la cortesía por hostilidad en el pleito que sostendrá Saúl Álvarez en contra de Jermell Charlo.

En este duelo estarán en disputa todos los cetros supermedianos del “Canelo”, quien a pesar de que marcha como favorito en este pleito, es sabedor del peligro que tendrá frente a él, pues además de que Charlo le supera en dimensiones, el estadounidense también se presume como campeón indiscutido.

“No sé por qué no creen en mí y en mi boxeo. A final de cuentas, varios que no creían en mí lo han experimentado en el cuadrilátero”, dijo Álvarez en la semana. “Me motiva muchísimo que (Charlo) sea otro peleador que no ha creído en mis habilidades y tener la oportunidad de mostrárselas”, agregó el jalisciense.

Charlo es el actual monarca de los fajines superwelter; sin embargo, decidió tomar este reto para protagonizar una contienda de antología contra el peleador más taquillero del momento.

Para esta pelea “Canelo” cambió un poco su campamento de preparación, ya que a diferencia de otras contiendas en esta ocasión el tapatío entrenó en la altura de Guadalajara y no en San Diego, al nivel del mar.

Este cambio podría marcar una diferencia importante a favor del mexicano y su rendimiento; sin embargo, sobre el cuadrilátero Álvarez tendrá que hacer todo para protagonizar un regreso triunfal a los encordados estadounidenses.

Para ser específicos, esta será la vuelta de “Canelo” a Las Vegas luego de que en mayo pasado el pugilista de Jalisco peleara dentro de la cancha del estadio AKRON, inmueble en el que se impuso a un complicado John Ryder que vendió cara la derrota a pesar de tener todo en su contra.

Con la T-Mobile Arena como escenario, “Canelo” disputará su pelea número 64 como pugilista profesional, y espera hacerlo con una defensa exitosa ante un rival que tiene poco que perder y mucho que ganar en este duelo que podría encumbrarlo a lo más alto del boxeo a nivel mundial.

Saúl Álvarez y Jermell Charlo frente a frente, ayer durante la ceremonia de pesaje. EFE/E. Laurent

Las cifras del Canelo

63 combates previos los que ha protagonizado “Canelo” a lo largo de su carrera profesional, la cual el 29 de octubre próximo cumplirá 18 años de haber iniciado.

59 triunfos los que se ha llevado el púgil jalisciense, de los cuales 39 se decidieron por la vía del nocaut y dos se han dado por decisión dividida.

511 días han pasado desde la última derrota del “Canelo”, la cual ocurrió el siete de mayo de 2022 ante Dmitry Bivol, en semipesado.

Las cifras de Charlo

37 peleas previas ha disputado Charlo en su carrera como boxeador profesional, la cual inició en diciembre de 2007, cuando tenía 17 años de edad.

35 victorias las que contabiliza el estadounidense a lo largo de su carrera sobre los encordados; ha noqueado a 19 de sus rivales previos.

1,742 días han transcurrido desde que Charlo sufrió la primera y única derrota de su carrera, cuando cayó contra Tony Harrison.

LA MEJOR PELEA DEL CANELO

Para Rigoberto Álvarez, el pleito contra Euri González en 2009 le mostró al mundo de que estaba hecho el “Canelo”. EL INFORMADOR/Archivo

Recuerdos imborrables

La carrera de Saúl “Canelo” Álvarez ha tenido muchos puntos destacados: títulos del mundo, nocauts épicos y peleas contra los mejores pugilistas del mundo.

Pero entre toda esta historia, hay una pelea en específico que marcó un antes y después para la trayectoria de Saúl Álvarez, ya que significó un salto de calidad que lo llevó a robar reflectores internacionalmente.

Así lo recordó Rigoberto “Español” Álvarez, hermano de “Canelo”, quien confesó haber vivido de manera especial aquella contienda del campeón tapatío.

“Me gustó mucho y sentí mucho gusto cuando ganó aquí en Guadalajara, me parece que fue en el Auditorio Benito Juárez contra Euri González, un muchachito muy bueno, un olímpico buenísimo, y esa fue como su prueba para entrar a la televisión internacional. Era muy duro el otro, pegaba mucho, pero Saúl también”, narró el “Español”.

“Iba ganando González, pero después lo noquea Saúl y eso fue fantástico. Después de esa pelea también la de Golovkin, esas dos peleas han sido las que más he disfrutado”, reconoció el hermano de Saúl.

Ese pleito contra González tuvo lugar hace casi 15 años, ya que “Canelo” se midió al dominicano en febrero de 2009 dentro de la categoría de los pesos welter. En aquel entonces Euri llegaba al pleito con “Canelo” con un récord invicto de 17 victorias y un empate.