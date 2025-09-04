El Mundial de Futbol de 2026 contará con una cifra récord de 48 selecciones nacionales que buscarán el ansiado trofeo de campeón.

Brasil, el único equipo que ha disputado todos los mundiales, se cercioró de que no haya una excepción el año próximo. Selló su pasaje el 10 de junio pasado, con un triunfo de 1-0 sobre Paraguay.

Ecuador quedó también matemáticamente clasificado, al rescatar en esa misma fecha un empate sin goles frente a Perú en Lima.

Australia selló su pasaje en la misma jornada, por sexta ocasión consecutiva, merced a una victoria por 2-1 sobre Arabia Saudita.

El torneo del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio de 2026 y la final se llevará a cabo el 19 de julio. Los tres países anfitriones tienen su presencia asegurada.

Cuarenta y tres equipos obtienen sus boletos mediante eliminatorias en sus continentes. Otros dos asegurarán sus lugares en los repechajes intercontinentales, que contarán con seis equipos, y están programados para marzo de 2026.

Asia tendrá ocho plazas directas y aspira a otra en el repechaje intercontinental.

África tiene nueve vacantes directas más una disponible en el repechaje intercontinental.

La Concacaf (Norte y Centroamérica, junto con el Caribe) obtiene tres sitios directos y otros dos posibles en los repechajes intercontinentales.

Conmebol cuenta con seis lugares directos y enviará otro equipo a los repechajes.

Oceanía, por primera vez, recibió un lugar garantizado en el Mundial 2026, y Nueva Zelanda aseguró ese derecho en marzo. Nueva Caledonia podría sumarse, participando en los repechajes intercontinentales.

Europa tendrá 16 equipos seguros para jugar en la próxima Copa del Mundo.

Selecciones anfitrionas: Estados Unidos, México, Canadá, se llevaron tres de las seis plazas directas de la Concacaf.

Estados Unidos, México, Canadá, se llevaron tres de las seis plazas directas de la Concacaf. Sudamérica: Argentina (clasificó el 25 de marzo), Brasil (10 de junio), Ecuador (10 de junio).

Argentina (clasificó el 25 de marzo), Brasil (10 de junio), Ecuador (10 de junio). Asia: Australia (se clasificó el 10 de junio), Japón (20 de marzo), Irán (25 de marzo), Jordania (5 de junio), Corea del Sur (5 de junio), Uzbekistán (5 de junio)

Australia (se clasificó el 10 de junio), Japón (20 de marzo), Irán (25 de marzo), Jordania (5 de junio), Corea del Sur (5 de junio), Uzbekistán (5 de junio) Oceanía: Nueva Zelanda (24 de marzo).

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: TAS responde a apelación de los equipos de la Liga de Expansión MX

OF