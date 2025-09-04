México y Japón, dos viejos conocidos

La Selección Mexicana volverá a encontrarse con Japón este sábado en Oakland, California, en un duelo amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de septiembre. El choque trae a la memoria una larga serie de antecedentes entre ambos equipos, que han medido fuerzas en distintas competencias internacionales, incluidos Juegos Olímpicos y Copas Confederaciones, además de partidos amistosos.

El historial muestra que México y Japón se han enfrentado en 10 ocasiones oficiales, con un balance favorable para el Tricolor: siete victorias para México y tres para Japón, sin empates. Estos duelos han estado repartidos en escenarios de alta exigencia, lo que le da un sabor especial al encuentro que se vivirá en territorio estadounidense.

El saldo refleja una clara supremacía mexicana en los últimos años, pues desde 1998 el Tricolor ha ganado siete de nueve encuentros. Japón, sin embargo, ha mostrado capacidad para sorprender, como lo hizo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, cuando venció 2-1 a México en fase de grupos.

Este sábado, ambas selecciones buscarán aprovechar la Fecha FIFA para probar jugadores y afinar sistemas, en un partido que promete intensidad y que suma un nuevo capítulo a una rivalidad que sigue creciendo en la cancha.

Enfrentamientos previos entre México y Japón

Juegos Olímpicos 1968: México 0-2 Japón (Derrota)

Amistoso 1996: México 2-3 Japón (Derrota)

Amistoso 1998: México 2-1 Japón (Victoria)

Amistoso 2000: México 1-0 Japón (Victoria)

Copa Confederaciones 2005: México 2-1 Japón (Victoria)

Juegos Olímpicos 2012: México 3-1 Japón (Victoria)

Copa Confederaciones 2013: México 2-1 Japón (Victoria)

Amistoso 2020: México 2-0 Japón (Victoria)

Juegos Olímpicos 2021: México 1-2 Japón (Derrota)

Juegos Olímpicos 2021: México 3-1 Japón (Victoria)

SV