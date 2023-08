Canelo Álvarez gana millones de dólares por sus negocios, ya puede dejar el box

Saúl Álvarez Barragán, mejor conocido como Canelo Álvarez es un boxeador profesional mexicano que actualmente ostenta el título de campeón mundial indiscutido en la división de peso supermediano, habiendo logrado la unificación de los cinturones de la AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring. Además de ser uno de los boxeadores mejor pagados, no es el único ingreso que percibe.

En los últimos años, el Canelo Álvarez ha invertido una buena suma de dinero en distintos negocios, basta con recordar que tiene una taquería ubicada en Guadalajara y recientemente inauguró su tienda de autoservicio.

Canelo Energy y Upper by Canelo son parte de sus inversiones. La primera es el nombre de las gasolineras y la segunda se trata de tiendas de 24 horas. El negocio de hidrocarburos del pugilista tapatío comenzó con algunas estaciones ubicadas en los estados de Jalisco y Nayarit, de momento tiene seis aunque en una entrevista el "Canelo" señaló que su idea es abrir entre 90 y 100.

Aunque en la entrevista que le hizo Graham Bensinger en 2017 el "Canelo" Álvarez se sincera y dice que negocio favorito son bienes raíces, detallando que sin boxear recibe una millonaria cifra generadas por sus inversiones.

"De todo lo que he invertido, cada tres meses tengo (recibo) entre 4 y 5 millones de dólares", puntualizó. En dicha entrevista el "Canelo" Álvarez confesó que ya tiene el dinero suficiente para colgar los guantes, aunque no está en sus planes. "Tengo para retirarme y no tengo problema, pero me gusta el boxeo", indicó el campeón indiscutido de los supermedianos.

