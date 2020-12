''Canelo'' Álvarez confiesa que quería ser piloto de F1

Hace algunos días, cuando Sergio Pérez se impuso en el Gran Premio de Sakhir en la Fórmula Uno, Saúl Álvarez experimentó una serie de sentimientos.

Aunado al orgullo que le generó el triunfo de su paisano, el "Canelo" recordó que -antes de ser boxeador- su sueño era estar al frente de un monoplaza en la máxima categoría del automovilismo.

"Me da muchísimo gusto (el triunfo de Pérez), porque es un orgullo. Qué chingón ver a la gente triunfar", aseguró el púgil, en declaraciones a TUDN. "Uno de mis sueños frustrados era ser piloto de la Fórmula Uno; obviamente, no se me dio y se me dio el boxeo y me siento muy orgulloso de que también les vaya muy bien y para eso estamos, para apoyar. Escuchar el Himno Nacional y que se pinte de verde, blanco y rojo en otros países, eso es un orgullo".

OF