Canelo Álvarez: "Ya soy" rojinegro, el campeón del boxeo deja a Chivas por el Atlas

El título conseguido por los Zorros conquistó varios corazones, y entre ellos estuvo el de Saúl "Canelo" Álvarez.

El histórico pugilista mexicano siempre estuvo ligado a las Chivas, esto al grado de que muchos aficionados rojiblancos le han pedido que compre al equipo tapatío. Sin embargo, todo apunta a que el campeón del mundo ya cambió de colores.

Luego de dar a conocer que su pelea con Dmitry Bivol se llevaría a cabo en Las Vegas, "Canelo" recordó el día que apoyó al Atlas previo a la Final del Apertura 2021, y ahí aprovechó para confesarse como nuevo aficionado de los Zorros.

"Ya soy (rojinegro). Me nació y lo dije por experiencia (el discurso que dio al Atlas previo a la Final contra León), a mí me ha cambiado la vida muchas cosas, he estado en peleas importantes, claves, en donde tuve que poner todo mi empeño. Ganar te cambia la vida y fueron palabras que me nacieron decirles porque lo he vivido".

"Lo único que les dije fue que ganar ese campeonato les iba a cambiar su vida y que pusieran todo de ellos, que era solamente un día más para ser campeones y eso iba a cambiar su vida de todos", comentó el boxeador en entrevista para Promomedios Radio.

Álvarez peleará contra Dmitry Bivol el próximo 7 de mayo, esto en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

