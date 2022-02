Canelo Álvarez: El mexicano peleará con el ruso Dmitry Bivol

���� ¡Es oficial! #CaneloBivol

Pelearé este próximo 07 de mayo contra Dmitry Bivol por el Campeonato Mundial de la WBA Semicompleto en las 175 lb. Próximamente confirmaremos la sede.



���� It's happening! #CaneloBivol

I will fight this upcoming May 7th against Dmitry Bivol. pic.twitter.com/9K0IBCMHXD