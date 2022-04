Un egipcio de nombre Ali Abdelaziz, quien es fundador de una agencia para peleadores de artes marciales mixtas, utilizó sus redes sociales para cuestionar a Saúl "Canelo" Álvarez por la clase de rivales que elegía para sus peleas e incluso se atrevió a llamarlo "Gallina".

Fue en una publicación de Twitter, donde Ali Abdelaziz, descalificó al "Canelo" llamándolo "gallina" por pelear contra pugilistas con 5000 seguidores en Instagram que no harán nada para su legado y que ahora entiende por qué le huye a pelear contra Kamaru Usman, un peleador de artes marciales mixtas.

"Canelo es un autentico gallina, está peleando con tipos que tienen 5 mil seguidores en Instagram que no harán nada por su legado. Ahora entiendo por qué no quiere perder contra alguien como Kamaru Usman, esto es digno de un gallina, sin riesgo no hay recompensa", escribió el egipcio.

Por su parte, Saúl "Canelo" Álvarez tomó con humor las palabras de Abdelaziz y le respondió sin rodeos con un "¿Quién carajo es este?", acompañado de emojis de burla.

Saúl "Canelo" Álvarez se encuentra en su preparación para el combate que sostendrá ante el peleador ruso Dmitry Bivol, a quien se medirá el próximo 7 de mayo.

JL