Saúl "Canelo" Álvarez no escatimó a la hora de hablar de sí mismo. El boxeador tapatío aseguró que vive el mejor momento de su carrera y que no hay nadie que sea capaz de vencerlo arriba del cuadrilátero, a tan solo dos semanas de medirse al ruso Dmitry Bivol, por el cetro semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo.

El "Canelo" quien siempre se ha caracterizado por sus declaraciones mesuradas, en esta ocasión aseguró que la etiqueta de "El mejor libra por libra", corresponde a la realidad.

"Esto es boxeo, pero nadie puede vencerme en este momento, me siento en mi mejor momento. Sin faltarle el respeto a otros peleadores. Hay algunos grandes boxeadores, pero me siento en mi mejor momento. Me siento fuerte, en mi mejor forma", lanzó el pugilista tapatío.

Aún cuando viene de derrotar por la vía del K.O. a Caleb Plant, Saúl Álvarez hizo autocrítica y reveló que está trabajando en corregir sus errores de cara al combate con Dmitry Bivol.

"Siempre estamos tratando de hacer algo nuevo en el gimnasio. Tratamos de no cometer los mismos errores que cometí en mi última pelea, así que siempre estamos trabajando en algo".

Asimismo, aseguró que aunque lo motivan las peleas contra grandes contrincantes, la alta exigencia en sus entrenamientos es parte de su vida diaria.

"No vengo al gimnasio diciendo 'oh, tengo que entrenar porque tengo una gran pelea'. Esto es parte de mi vida. Este tipo de peleas, este tipo de desafíos, me motivan. Este tipo de peleas, grandes como esta, me hacen sentir motivado", sentenció el "Canelo".

