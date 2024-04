En 2020, los caminos de Oscar de la Hoya y de Saúl “Canelo” Álvarez tomaron rumbos diferentes y desde ese momento la relación entre ambos se volvió tensa y gracias a muchas declaraciones de ambas partes, se puede saber que su relación ya no es la misma que antes.

Este sábado 4 de mayo se podrían ver las caras de nueva cuenta en la T-Mobile Arena de Las Vegas, pues Álvarez enfrentará a Jaime Munguía, boxeador mexicano del cual De la Hoya es promotor.

De cara a este combate, Oscar lanzó un nuevo dardo al 'Canelo', al llamarlo "la diva del boxeo".

"Luego está Canelo (Álvarez), que ha pasado por guerras. Ha tenido operaciones en los hombros, en las rodillas, está cansado. Ahora es la diva del boxeo, así que todo eso influye en esta pelea que veremos el 4 de mayo. No me malinterpreten, será una gran pelea", apuntó el fundador de Golden Boy Promotions en entrevista con Fight Hub TV.

En esa misma charla, Oscar de la Hoya aseguró que la edad le puede jugar en contra al Canelo Álvarez y ese es el punto que debe aprovechar Jaime Munguía para hacer daño al de Guadalajara.

"Canelo tiene todas las herramientas, pero esas herramientas se están oxidando, pasa en el boxeo. Por mucho que quieras ponerte WD40 en el codo y en la rodilla, simplemente sucede, la edad no perdona", explicó el oriundo de Los Ángeles, California.

"En este momento (Jaime) Munguía se encuentra en la posición perfecta donde tiene que ejecutar y seguir su plan de juego. Freddie Roach es el entrenador perfecto para él, ya han tenido una pelea juntos y él lo llevará al límite, lo que a Jaime le encanta porque es joven y fresco", añadió.

