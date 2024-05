Naim Darrechi es el influencer que está dando de qué hablar en redes sociales luego de haberle pedido a el boxeador mexicano canelo Álvarez que le diera uno de sus famosos ganchos al hígado. El video del suceso está dando vueltas por el internet y la gente se pregunta quién es él y si se encuentra bien después de tal golpe que lo hizo retroceder de dolor.

Por medio de Instagram el tiktoker compartió el video del momento en donde es brutalmente golpeado por su ídolo El canelo, a quién en distintas ocasiones ya había retado a subirse al ring de forma profesional con él, y por la descripción de su video se cree que todavía no pierde la esperanza de que suceda, "algún día tendré el honor de subirme al ring contigo @canelo".

¿Quién es Naim Darrechi influencer golpeado por Saúl El canelo Álvarez?

Es muy conocido por ser la ex pareja sentimental de la famosa influencer mexicana Yeri Mua; nacido en Mallorca, España el 28 de febrero de 2002, Naim a sus escasos 22 años ya acumula más de 30 millones de seguidores en TikTok, donde lo conocen por su carrera musical ya que ha lanzado varios sencillos y videos.

El español se popularizó en México por su corta relación amorosa con Yeri y las múltiples polémicas en las que se ha visto envuelto, como aquella ocasión en el 2021 cuándo promovía el sexo sin preservativo ni consentimiento; incluso terminó siendo señalado por abuso sexual por una ministra de igualdad en España llamada Irene Montero, el mismo aseguró mentirle a sus parejas sexuales para no utilizar preservativo "les digo: Tú tranquila que soy estéril, me he operado para no tener hijos", haciendo hincapié en que no es verdad.

Naim encontró al Canelo en un evento deportivo de golf llamado "No golf no life" y lo abordó con un cartel que decía "Canelo cumple mi sueño", el cual era recibir el gancho al hígado. Pese a que el golpe fue sumamente doloroso, según su movimiento e interacciones por redes sociales se sabe que se encuentra bien de salud dicho encuentro no desencadenó en algo más que un posible hematoma.

NO TE PIERDAS: Video de meteorito en Portugal se vuelve viral en las redes (VIDEO)

BB