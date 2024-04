David Benavidez recibe oferta del boxeador que Canelo Álvarez rechazó

Mucho se ha hablado sobre un posible enfrentamiento entre el tapatío Saúl "Canelo" Álvarez y el mexicoamericano David Benavidez, quien en reiteradas ocasiones ha declarado su deseo de pelear frente a Canelo, pero por distintas circunstancias esto no se ha podido llevar a cabo.

Ante la constante negativa del tapatío por enfrentar a Benavidez, un nuevo contrincante ha emergido en escena. Turki Al-Sheikh, asesor de la Corte Real del Reino de Arabia Saudita, ha ofrecido una propuesta tentadora al pugilista mexicoamericano, enfrentar al talentoso Terence Crawford.

Conocido también como "Bandera Roja", Benavidez ha expresado su deseo de enfrentar a los mejores del mundo en su división. Sin embargo, la oferta de Al-Sheikh presenta un obstáculo importante: el peso. Crawford, quien es un pugilista consolidado en la categoría de las 168 libras, no coincide en peso con Benavidez, cuya categoría es de 175 libras.

"Me mencionó a un boxeador. Quería que bajara a 160 y peleara con Crawford. Le dije: ‘Hermano, no puedo hacer eso. Si pudiera hacer 160, sería increíble, pero no puedo’. No recuerdo la última vez que pesé 160. Me encantaría compartir el ring con él, pero no en 160”, comentó Benavidez.

Hace unos meses, a Canelo Álvarez también se le presentó la oportunidad de enfrentarse a Crawford, sin embargo, el pugilista mexicano declinó la oferta, pues estaba relacionada con cuestiones de peso que no le resultaban favorables.

En su próximo combate, David Benavidez se enfrentará al ucraniano Oleksandr Gvozdyk en una contienda por el título interino de los pesos semipesados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).