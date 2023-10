Canelo Álvarez NO está entre los mejores de México, asegura histórico del boxeo

Ignacio "Nacho" Beristáin, histórico entrenador de box, volvió a criticar al tapatío Saúl "Canelo" Álvarez, aseguró que lo considera como un boxeador regular, mencionó también que lo único que ha hecho el Canelo a lo largo de su carrera es ganar dinero pero no igualar a las leyendas del boxeo mexicano.

"Me parece que es un boxeador regular, no me gusta ver sus peleas, porque es decepcionante, entre más edad tiene cada vez es peor. Lo único que ha ganado es mucho billete, pero entrar en el corazón de la gente que ama el boxeo, imposible”, aseguró Nacho Beristáin durante una entrevista con el canal de YouTube ProBox TV.

Y las duras críticas no solamente fueron para el boxeador, sino también para los promotores, pues a decir de Beristáin, es culpa de ellos que Canelo no de las peleas que el espectador espera, ya que simplemente buscan enfrentamientos que les genere números.

TAMBIÉN LEE: Julio César Chávez confiesa quién ganaría una pelea entre él y Canelo Álvarez

Teniendo un récord de 60 triunfos, 39 KO, 2 empates y 2 derrotas, Nacho considera que Saúl Álvarez "se va a retirar y nunca va a llegar a ser el peleador que todo mundo esperó" y aunque actualmente es el campeón indiscutido de los pesos supermeadianos, desde la experiencia, "Nacho" Beristáin considera que al Canelo le falta mucho más y lo expresó de la siguiente manera:

“La columna vertebral está entre Juan Manuel Márquez, Julio César Chávez en el número 1, Púas Olivares, Barrera, Terrible (Erik Morales). Que me disculpen los entrenadores del Canelo, pero no se puede sentar junto a ellos”, concluyó Ignacio.

YC