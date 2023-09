Canelo Álvarez: La promesa que permitió el debut de la leyenda

Saúl Álvarez encontró en su familia la fortaleza para llegar a ser quien ahora es en el mundo del boxeo, pero si alguien ha abogado por Canelo desde sus inicios, ese es su hermano Rigoberto.

El "Español", como es conocido por su trayectoria en el deporte de los puños, fue el encargado de entrenar a Canelo en sus inicios, y aunque pudiera pensarse que el boxeo siempre fue un tema sencillo dentro de esta familia, lo cierto es que el pugilismo no era bien visto por parte del señor Santos Álvarez, padre de Saúl.

Esto llevó a que Canelo estuviera cerca de no dedicarse al boxeo, pero es ahí donde una promesa de Rigoberto a su padre terminó por encaminar a Saúl a una vida llena de gloria deportiva.

"Yo lo tuve que convencer a mi papá, si no hubiera sido un impedimento muy grande porque no quería que Saúl fuera boxeador. No era tanto porque no quisiera que se superara, sino por el riesgo, es un deporte de vida o muerte y él no quería. Entonces le dije que su muchacho era fuera de lo normal, capaz de ganarle a cualquiera".

"Aun con esto no quería dejarlo ir a un torneo, Canelo estaba llorando y yo le pedí a mi papá que lo dejara pelear. Entonces le pregunté por qué tenía miedo, y él me respondió que no quería que lo golpearan. Fue cuando le dije a mi papá que tenía que dejarlo, le dije que Saúl había nacido para esto. Le dije que Canelo era un golpeador natural, le pedí que no se preocupara y le dije que nadie lo iba a golpear. Le prometí que el golpeador iba a ser él", comentó Rigoberto.

Canelo debutó en el boxeo de paga en el lejano 2005, esto en contra de Abraham González dentro de la Arena "Chololo" Larios de Tonalá, Jalisco. A partir de ahí, el campeón mexicano ha labrado un camino que incluye 59 triunfos, dos derrotas y dos empates.

