Ohtani impulsa a los Dodgers a la Serie Mundial

Los Dodgers de Los Ángeles volverán a disputar la Serie Mundial tras vencer 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee este viernes, completando una barrida por 4-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. La gran figura de la noche fue Shohei Ohtani, quien firmó una actuación para la historia que consolida su leyenda en el beisbol.

La superestrella japonesa, de 31 años, brilló tanto desde el montículo como con el bate. Ohtani conectó tres jonrones y lanzó durante seis entradas, en las que logró 10 ponches sin permitir una sola carrera. Su desempeño fue crucial para que los Dodgers aseguraran su pase a su segunda Serie Mundial consecutiva, donde buscarán defender su título y convertirse en el primer equipo en revalidar el campeonato desde el año 2000.

A la espera de su rival —los Marineros de Seattle o los Azulejos de Toronto—, los Dodgers se preparan para el inicio de la Serie Mundial el próximo 24 de octubre. Mientras tanto, los 56 mil aficionados del Dodger Stadium pueden celebrar la histórica actuación de su ídolo.

Ohtani, que había tenido unos discretos playoffs hasta este punto, resurgió con una actuación sin precedentes en la historia del beisbol norteamericano desde los tiempos del legendario Babe Ruth. Antes de él, ningún lanzador había pegado dos jonrones en un juego de eliminatorias. Su balance final —tres cuadrangulares y 10 ponches— no tiene comparación en toda la historia de las Grandes Ligas, ni en playoffs ni en temporada regular.

La hazaña dejó sin palabras incluso a sus propios compañeros. “Shohei, ¡oh, Dios mío! Todavía estoy sin palabras”, confesó Freddie Freeman. “A veces tienes que comprobarlo, tocarlo y asegurarte de que no esté hecho de acero”.

“Es absolutamente increíble, el escenario más grande y él sale y hace algo así”, agregó.

Con esta victoria, los Dodgers no solo se acercan a otro título, sino que también continúan escribiendo una era dorada de la mano de una de las figuras más extraordinarias que ha visto este deporte.

MF