Floyd Mayweather Jr. se ha caracterizado por criticar constantemente a Saúl "Canelo" Álvarez y cada vez que ha tenido oportunidad le recuerda que lo venció con suma facilidad cuando se enfrentaron en septiembre de 2013. Sin embargo, en esta ocasión el legendario pugilista salió en defensa del boxeador tapatío.

La defensa de Floyd surgió luego del intercambio de declaraciones que han tenido Ryan García y el "Canelo". García es un peleador estadounidense de 23 años que antes formaba parte de "Canelo team", pero desde que dejó al equipo, se ha dedicado a criticar a Saúl Álvarez, algo que al tapatío no le ha sentado nada bien.

Luego de que Ryan García asegurará que Golovkin ganaría el tercer combate, "Canelo" le respondió: "Mi consejo para él (Ryan García) es: haz tu trabajo, enfócate en tu carrera, gana un campeonato mundial primero y después habla de otras personas. Porque no has ganado nada y críticas a peleadores que han ganado mucho”.

A estas declaraciones se sumó Floyd Mayweather, quien señaló que primero Ryan elogiaba al "Canelo" y ahora todo es odio. Por ello, le recordó al estadounidense que antes de hablar debe lograr lo que el tapatío ha logrado en su carrera.

“Ves a Ryan García: primero, está elogiando a Canelo, quiere aprender y está en el campo de entrenamiento de Canelo, pero ahora todo es odio. No me gusta, no me gusta. Que logre lo que Canelo ha logrado, luego que hable mal de él. Todos debemos permanecer en nuestro propio carril”, expresó "Money".

Las palabras de Mayweather Jr. han sorprendido a más de uno, puesto que nunca ha sido defensor del "Canelo" Álvarez, sin embargo, sus palabras han sido aplaudidas por muchos fanáticos del boxeador tapatío.

JL