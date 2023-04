Canelo Álvarez en entrevista con Chicharito revela que sufrió parálisis facial

Hace apenas unos días Javier ‘’Chicharito’’ Hernández, le realizó una entrevista a Saúl ‘’Canelo’’ Álvarez sobre su carrera profesional y vida personal.

El ''Canelo’’ se sinceró y confesó que entre más fama y dinero, más responsabilidades y presiones padeces.

"Me dio parálisis facial no hace mucho por el estrés que traía y tantas cosas que tenía, entonces los que trabajan conmigo se preocuparon, porque son mis amigos y son los que están ahí. Los que estaban encargados de los carros me preguntaron '¿qué le pasó?, ¿por qué está así?', y les dije que fue por puro pinch.. estrés. 'No manche, nosotros pensábamos que no tenía preocupaciones, que no se estresaba", comentó.

¿Qué es la parálisis facial?

Según Mayo Clinic, la parálisis facial se trata de una afección que impide y limita la movilidad de los músculos de la cara, puede ser tanto de un solo lado de la cara o de todo el rostro en su totalidad, así como de algunas facciones solamente.

Los síntomas

Al inicio se siente una parálisis leve o total en el rostro.

Dificultad al realizar expresiones

Caída de la cara

Dolor de mandíbula o detrás de la oreja del lado afectado

Babeo

Y recuerda, la parálisis facial se cura sola con el tiempo, sin embargo, puedes acudir con un especialista para que te dé recomendaciones acerca de cómo proceder para mejorar tu salud.

