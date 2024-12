En 2024, la esperada pelea entre David Benavidez y Saúl "Canelo" Álvarez no se llevó a cabo debido a diversos motivos, a pesar de las repetidas declaraciones de "Red Flag" desafiando al mexicano.

De cara al 2025, Benavidez retomó el tema y afirmó que enfrentarse al "Canelo" es necesario para demostrar de manera definitiva que el tapatío es el verdadero dominador de la categoría de las 168 libras.

"Creo que es lo que debe hacer 'Canelo', tiene que pelear para enseñarle a todo el mundo que él sí es el mejor del mundo", mencionó David a Telemundo Deportes.

El ataque de "Red Flag" al "Canelo" siguió, ya que desde su perspectiva Saúl no ha tenido enfrentamientos que realmente signifiquen un reto.

"'Canelo' está haciendo otras cosas, está buscando peleas fáciles, pero tengo fe que un día se va a dar esta pelea porque es la más grande que se podría dar en el boxeo", indicó.

David Benavidez dejó claro que no intenta insultar o menospreciar a carrera de Saúl, pero hoy por hoy está en una situación en la que busca trascender en el pugilismo.

"Lo respeto mucho (a 'Canelo'), pero como digo, agarré esta pelea con David Morrell (porque) estoy demostrando que yo sí soy el mejor y que no le tengo miedo a nadie", expresó en la charla.

¿"Canelo" Álvarez le tiene miedo a David Benavidez?

En el intercambio de declaraciones David Benavidez recalcó que "Canelo" Álvarez teme sobre lo que pueda ocurrir en el cuadrilátero.

"Digo que me tiene miedo porque esta es la pelea más grande que puede haber en el boxeo ¿por qué no me está peleando? Si yo estoy diciendo que le puedo ganar, que lo puedo noquear, ¿por qué no viene y me calla?", aseveró.

SV