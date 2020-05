Cancelar el Clausura 2020, fue lo más sensato: Ricardo Peláez

En las seis pruebas de SARS-CoV2 que le faltaban al Guadalajara por conocer, una fue con resultado positivo. El jugador en cuestión ya inició con el protocolo que indican los expertos en salud, para que su entorno no esté en riesgo y ha sido aislado, así lo ha informado el médico Jaime Figueroa.

“Tenemos un caso positivo, es algo de lo que se espera dentro de una pandemia, es mundial. Estamos en coordinación con la autoridad, se dio aviso y nos dieron lineamientos para seguir el caso, a la familia del jugador, a los contactos que estuvieron con él en días previos y estamos haciendo las cosas como se deben hacer. Actuamos con claridad y como se debe”.

Por su parte, el director deportivo Ricardo Peláez, aseguró que cancelar el Clausura 2020 fue lo más sensato, porque no había las condiciones en salud para seguir adelante, además que no había una fecha tentativa y habría más problemas en caso de seguir.

“Jugadores, afición quisiéramos que no hubiera concluido así (Clausura 2020 y la decisión que se toma es con argumentos, sensata, porque iríamos pateando el torneo, hubiéramos perjudicado el que sigue (Apertura 2020) y el otro, porque no había fecha para regresar. Hay argumentos, actuamos y somos solidarios, es la decisión que se tomó, es sensata”.

Chivas propuso en la mesa de dialogo cuatro diferentes propuestas para que se pusiera en marcha el Clausura 2020, hubo algunas que no fueron bien aceptadas como otras que otras instituciones propusieron, pero al final, viendo el tema de COVID-19 que no dejaba una fecha clara para reiniciar, se tomó la determinación de cancelar el torneo, todos de común acuerdo.

Los rojiblancos estarán en un descanso activo, cuidando su alimentación, trabajos y descansando como se debe. No hay espacio para tolerar ningún tipo de indisciplina y el médico Jaime Figueroa, pidió a los medios de comunicación y sociedad en general, que aquél jugador que salió con positivo, no estigmatizar.

“Es muy importante, no estigmaticemos al jugador, no por la indisciplina se puede contagiar un jugador, hasta tomando un cubierto puede darse. Puede ser una imprudencia o no, no lo sabemos pero en 2 años el 80 por ciento de la población estará infectado”.

De entrada el Guadalajara tiene entre sus planes, aunque estos pueden cambiar, regresar en junio a los trabajos en cancha, pero esto puede irse modificando porque el protocolo es flexible y esperarán anuncios de la Liga MX y de los especialistas en el tema, señaló el galeno.

“Lo más importante es el gobierno estatal, esperar el banderazo y entraremos con el protocolo. Seguiremos haciendo pruebas para ver cómo se mueve el virus en nuestra población, entonces teniendo el banderazo seguiremos como nos lo marquen. Bajaremos las cargad de trabajo para llegar a punto a los trabajos”.

LS