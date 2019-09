Campeona parapanamericana rompe en llanto por falta de apoyo

Con su medalla de oro en las manos y un récord continental entre su palmarés, la atleta Mónica Rodríguez no pudo ocultar su tristeza por la falta de apoyo en su camino rumbo a los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019.

Este lunes, la mediofondista jalisciense rompió en llanto al señalar la falta de interés que tuvieron las autoridades deportivas del país durante su preparación.

"En su momento sentí mucho enojo porque yo me preparo tres o cuatro años para un evento, y el apoyo nos lo quieren dar dos o tres meses antes de la competencia. A mí me parece un poco injusto que cuando más los necesitamos están ausentes, y cuando menos los necesitamos es cuando nos quieren dar lo que durante todo el ciclo no nos dieron".

"Solamente nos quieren apoyar cuando estamos cerca del evento, siendo que la ayuda la necesitamos todo el tiempo, no sólo una semana, dos o un mes antes de la competencia. Ese es mi coraje, nada más".

Respecto al apoyo que prometió el Gobierno Federal para los deportistas mexicanos que compitieron en Lima 2019, Mónica se mostró cautelosa, pues espera no desilusionarse al recibir un monto menor de lo prometido.

"Me gustaría invertir ese dinero en cosas personales que me den tranquilidad o comodidad. En mi casa tenemos la cochera descubierta y me gustaría cerrarla con pared y cancel, para estar segura cuando mi esposo salga a trabajar. Eso es lo que tengo planeado, pero no quiero ilusionarme y que nos den menos dinero o que suceda algo", finalizó.

Además de conseguir una medalla de oro en Lima, Mónica Rodríguez también impuso un nuevo récord parapanamericano en la prueba de los 1500 metros (T11), misma en la que cronometró 4:52.80 minutos.

Ahora, en su búsqueda de clasificar a los Juegos Paralímpicos, la jalisciense disputará el Mundial de Dubái del 7 al 15 de noviembre próximo.

