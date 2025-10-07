Martes, 07 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

Camilo Vargas, el gran ausente de Colombia ante México

El arquero titular en toda la eliminatoria sudamericana y pieza clave del Atlas no fue convocado por decisión técnica

Por: Javier Robles

La baja del portero rojinegro representa la más sensible del combinado dirigido por Néstor Lorenzo. IMAGO7.

La baja del portero rojinegro representa la más sensible del combinado dirigido por Néstor Lorenzo. IMAGO7.

La Selección de Colombia enfrentará a México este fin de semana en Arlington con una ausencia importante: Camilo Vargas, arquero titular en toda la eliminatoria sudamericana y pieza clave del Atlas, no fue convocado por decisión técnica.

LEE: Chile vs México • Momentos Destacados • Octavos de Final • Mundial Sub-20

La baja del portero rojinegro representa la más sensible del combinado dirigido por Néstor Lorenzo, aunque el equipo conserva una base sólida con jugadores de experiencia internacional. Destacan el mediocampista James Rodríguez, el extremo Luis Díaz, del Bayern Múnich, el creativo Juan Fernando Quintero, del River Plate, y el arquero Kevin Mier, actual figura de Cruz Azul en la Liga MX.

También fueron llamados Álvaro Angulo, de Pumas, y David Ospina, histórico guardameta del Atlético Nacional, quien podría regresar al once titular ante la ausencia de Vargas.

LEE: Carlos Acevedo, feliz de volver al Tricolor

Aun con bajas, Colombia mantiene un plantel competitivo, reforzado con futbolistas que conocen bien el entorno mexicano y buscarán prolongar su dominio sobre el Tricolor.

SV

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones