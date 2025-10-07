Camilo Vargas, el gran ausente de Colombia ante México

La Selección de Colombia enfrentará a México este fin de semana en Arlington con una ausencia importante: Camilo Vargas, arquero titular en toda la eliminatoria sudamericana y pieza clave del Atlas, no fue convocado por decisión técnica.

La baja del portero rojinegro representa la más sensible del combinado dirigido por Néstor Lorenzo, aunque el equipo conserva una base sólida con jugadores de experiencia internacional. Destacan el mediocampista James Rodríguez, el extremo Luis Díaz, del Bayern Múnich, el creativo Juan Fernando Quintero, del River Plate, y el arquero Kevin Mier, actual figura de Cruz Azul en la Liga MX.

También fueron llamados Álvaro Angulo, de Pumas, y David Ospina, histórico guardameta del Atlético Nacional, quien podría regresar al once titular ante la ausencia de Vargas.

Aun con bajas, Colombia mantiene un plantel competitivo, reforzado con futbolistas que conocen bien el entorno mexicano y buscarán prolongar su dominio sobre el Tricolor.

SV