Carlos Acevedo, feliz de volver al Tricolor

El guardameta de Santos Laguna, Carlos Acevedo, se mostró ilusionado y motivado tras reincorporarse a la Selección Mexicana para los compromisos amistosos ante Colombia y Ecuador, duelos que servirán como preparación rumbo al Mundial del próximo año. Bajo la dirección de Javier Aguirre, el arquero lagunero busca consolidarse como una de las opciones firmes para ocupar el puesto de tercer portero en la lista definitiva.

“Muy contento, muy orgulloso de estar otra vez aquí en el CAR. Muy feliz por la oportunidad de volver a vestir la camisa de México, con muchas ganas y entusiasmo de trabajar y buscar un lugar”, expresó Acevedo, quien regresa al Tricolor tras superar lesiones y altibajos en su club.

El arquero reconoció que la competencia en su posición es feroz, con varios guardametas mexicanos de alto nivel peleando por un sitio. “En México hay gran talento y lo vemos jornada tras jornada. La competencia es alta, intensa, y hay que estar preparados para este tipo de oportunidades. Hoy estoy muy feliz de poder estar aquí”, comentó, en referencia a porteros como el veterano Guillermo Ochoa, Carlos Moreno, Antonio Rodríguez, Sebastián Jurado y Andrés Sánchez.

Aunque Santos Laguna atraviesa una etapa complicada en la Liga MX, Acevedo aseguró que llega concentrado en aportar al combinado nacional. “Siempre busco lo colectivo antes que lo individual, pero hoy estoy enfocado en la Selección. Cambié el chip para poder aportar mi granito de arena y seguir trabajando física y mentalmente para estar a tope”, señaló.

El arquero también habló sobre su relación con sus compañeros de posición, Luis Ángel Malagón y Raúl “Tala” Rangel. “A Malagón lo conozco desde niño, desde Fuerzas Básicas en Santos, y con Tala coincidí en Copa América. Muy feliz de compartir nuevamente con ellos”, añadió.

De cara a los próximos amistosos ante Colombia en Dallas y Ecuador en Guadalajara, Acevedo destacó el valor de enfrentar a selecciones de peso. “Son potencias sudamericanas, así que seguro serán partidos muy exigentes. Estamos enfocados en hacer un gran papel”, apuntó.

Finalmente, el portero compartió sus primeras impresiones sobre el nuevo balón mundialista “Trionda”: “Lo veo muy bien, no tan ‘botón’ como en otras ocasiones. Estoy contento y orgulloso de poder probarlo, y ojalá esté aquí muchas veces más”, concluyó con una sonrisa.

YC