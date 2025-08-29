Camilo Vargas ha dejado una huella imborrable en la historia del Atlas y ahora también en la de la Liga MX, al convertirse en el portero extranjero con más penales atajados en el futbol mexicano.

En el torneo actual, el arquero colombiano ya detuvo dos disparos desde los 11 pasos: primero a Sergio Canales, de Monterrey, y más recientemente a Víctor Dávila, del América. Esta última atajada lo colocó oficialmente en la cima como un guardameta histórico en México.

Desde su llegada al Atlas en el Apertura 2019, Vargas suma 15 penales detenidos, cifra con la que superó al argentino Federico Villar, quien se mantenía como líder con 14, y también al ex arquero del Toluca, Hernán Cristante, que registró 13.

El camino de Vargas en este rubro inició en su debut con los rojinegros, en la cancha del Estadio Morelos, cuando frustró el cobro de Lucas Villafañez, entonces jugador de Morelia. Desde aquel día, se consolidó como un especialista en el arte de la atajada.

Los torneos en los que más penales ha detenido han sido el Apertura 2019 y el Clausura 2023, en los que detuvo tres tiros de castigo en cada uno.

El capitán rojinegro tiene al América como su “cliente” más frecuente, con tres penales atajados a las Águilas. Detrás aparecen equipos como Gallos Blancos, Pumas, Tigres y Monterrey, a los que les ha detenido dos disparos cada uno.

Su efectividad en momentos decisivos también marcó la historia del Atlas. Durante la Final del Apertura 2021 frente a León, sus atajadas a Fernando Navarro y Luis Montes, en la tanda por el título, fueron determinantes para que los Zorros conquistaran el ansiado campeonato, tras más de siete décadas de sequía.

Hoy, con esta marca en la Liga MX, Vargas no solo se confirma como ídolo en Guadalajara, sino también como referente en el futbol colombiano. Mantiene su papel como arquero titular de la Selección cafetera y busca llegar en gran nivel a la Copa del Mundo de 2026, donde espera trasladar su calidad y liderazgo a la máxima vitrina internacional.

EL INFORMADOR/ L. Martínez

