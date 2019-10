Caín Velásquez quiere volver a México como campeón de la WWE

Nueve años después de darle una golpiza a Brock Lesnar para acabar con su reinado en las artes marciales mixtas de la UFC, Caín Velásquez vuelve a la carga sobre el estadounidense, y ahora el objetivo es el campeonato de la empresa de lucha libre WWE, este jueves en el evento "Crown Jewel", que se celebrará en Arabia Saudita.

Caín tiene bien claro que más allá de enfrentar su debut con la empresa, se mide ante un tipo que no quiere verse humillado de nueva cuenta, "no es fácil, pero voy a hacer todo lo necesario para volver a México como campeón de la WWE".

Y es que Velásquez regresará a México el próximo 30 de noviembre en su primera gira con la WWE en territorio azteca, cita en la que quiere presumir un nuevo trofeo. "Me sentí muy enojado cuando vi cómo atacó Lesnar a Rey (Mysterio). Había visto a Lesnar hacer lo que quiere en WWE y no le importa nadie. Antes de enfrentarlo en UFC me sentía muy listo y es la misma estrategia que vamos a seguir".

Sabe que va a ser una guerra y está listo para todo lo que tiene Brock. "Cuando salía a pelear en la UFC no me fijaba mucho en la gente, pero aquí es muy importante la gente. Quiero volver a México como campeón. Estar en casa es lo mejor, una lucha con la raza y vamos con todo".

Más allá del resultado de este jueves, Caín formará una pareja mágica con el mítico Rey Mysterio, quien en "Crown Jewel" será su principal animador. "Una parte de mi sintió mucha satisfacción de ver que por primera vez cómo un hispano le pudo partir la cara a Lesnar en UFC, además lo dejó marcado de por vida", recordó Mysterio.

Así que no tiene duda de lo que esta vez puede hacer en la lucha libre. "Es una persona que si decide hacer algo lo logra, y nada va a impedir que mejore su profesión. Ha dominado de forma increíble la lucha libre. Si Lesnar va a querer una lucha de madrazos, va a estar preparado; si la quiere a ras de lona, estará listo".

