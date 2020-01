Busco ganar o entregar algo a esta institución: Omar Bravo

Desde su llegada al equipo de Leones Negros para el Torneo Apertura 2019, el máximo goleador histórico de las Chivas se ha mostrado agradecido con la escuadra de la Universidad de Guadalajara por haberle brindado la oportunidad de volver al futbol profesional luego de haber anunciado su retiro oficial en noviembre de 2018.

Tras poco más de seis meses de trabajos con la escuadra melenuda, Omar Bravo expresó su deseo por ayudar al equipo para conseguir el título del Clausura 2020 y luchar por el ascenso al máximo circuito.

“Hay muchas situaciones para poder llegar lo más pronto posible a una Liguilla, buscas lo ideal, ser superlíder para tener un boleto directo a Semifinales y pelear. Como jugador, desde mi lugar, me siento con muchas ganas de seguir practicando lo que me gusta. Entiendo que me queda poco tiempo y dentro de eso busco ganar o entregar algo a esta institución, a la que estoy agradecido por darme la oportunidad de volver al futbol después de estar dos años retirado, por consiguiente me gustaría ganar algo. ¿Qué es algo para mí? Un título, un campeonato, y voy a pelear por ello”.

Durante el Apertura 2019 del Ascenso MX, Bravo tuvo actividad en siete partidos con los melenudos, siendo parte del cuadro titular en tres de ellos y colaborando con tres anotaciones. Desafortunadamente para la causa del equipo, sólo pudieron llegar a los Cuartos de Final del torneo al ser eliminados por Zacatepec con global de 2-0.

De cara al primer juego de Leones Negros en el Clausura 2020, donde recibirán la visita de Alebrijes de Oaxaca el día de mañana, Bravo comentó que su equipo deberá aprovechar el arranque del campeonato para sumar unidades al tener dos juegos seguidos como local.

“Naturalmente nosotros queremos ganar y empezar bien en casa, tenemos dos juegos seguidos en casa y queremos sumar pronto, aprovechar la localía. Creo que la gente de Leones Negros está a la espera de que el equipo juegue bien, gane, guste. Yo quisiera que la gente se fuera con un buen sabor de boca desde nuestro lado. Pero en general se espera un buen juego, es en la noche, es atractivo, es en el Estadio Jalisco, hay muchos elementos que están condicionando el juego para que pinte bien y ojalá la gente lo disfrute”.

AJ