Brooks Koepka lidera, Jon Rahm se aproxima y Tiger vuelve a la carga

El estadounidense Brooks Koepka dio ayer un golpe sobre la mesa y, tras una brillante tercera jornada, lidera el Campeonato de la PGA, en un día en el que Tiger Woods dio muestras de su talento y el español Jon Rahm se situó en una tercera posición que le permite aspirar a la victoria final este día.

Koepka, que en la víspera había firmado una tarjeta de 63 golpes, siete por debajo del par, selló ayer un -4 para, con 198 golpes, encabezar el último torneo del Grand Slam de la temporada en el Bellerive Country Club de San Luis, Missouri.

Su compatriota Gary Woodland, líder el viernes, finalizó el día con +1 y se sitúa ahora con 201 en la tercera posición (-9) junto a un grupo de perseguidores en el que se encuentra también el español Jon Rahm.

A tan solo un golpe de Rahm está el estadounidense Tiger Woods (-8), ganador de cuatro PGA Championships, que se ha anotado una tercera vuelta de cuatro bajo el par en su regreso al cuarto grande de la temporada, después de una ausencia de dos años como consecuencia de las lesiones.

El “Tigre”, luego de años luchando por superar sus lesiones en la espalda, no gana un “grande” desde el US Open en 2008 y no se ha consagrado en ningún campeonato del circuito profesional desde 2013.

“Podría haber estado un poco más cerca, pero ahora tengo una oportunidad de cara a mañana (hoy)”, dijo el ex número uno del mundo.