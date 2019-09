Boy pide mesura tras triunfo de Chivas en el Clásico Tapatío

En conferencia de prensa posterior al triunfo de Chivas ante los Rojinegros del Atlas por 1-0, el entrenador del Rebaño se dijo contento por el resultado pero pide a la afición y a los jugadores tranquilidad después de la victoria.

"Tenemos que tener calma en la celebración, viene una seguidilla de partidos importantes ante equipos como Morelia, Pachuca y América y que después nos puede poner en una buena revancha en el torneo".

Al ser cuestionado sobre algunos comentarios de la afición que pedían su salida hasta antes del partido ante los Zorros, El "Jefe" Boy declaró que sólo se dedica a hacer su trabajo y espera la mejoría de su equipo.

"No puedo hacer nada al respecto, lo que me toca a mí es el trabajo en la cancha. Desde la pretemporada mencioné que las señales del equipo eran buenas, en el plano individual y en el colectivo".

Finalmente, el estratega del Guadalajara admitió que le alegra que por fin el buen accionar de su equipo se vea reflejado en victorias.

"Estaba un poco tristón en que el equipo jugaba bien pero no confirmas en el marcador tu buen rendimiento, pero hoy salgo contento. Sin embargo no me quedo con una celebración, el equipo puede celebrar mejores partidos".

Chivas visitará en la fecha 10 a Morelia, el próximo viernes 20 de septiembre en el Estadio Morelos, donde buscarán hilvanar un segundo triunfo consecutivo y aspirar a puestos de Liguilla.

AJ