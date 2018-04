Benjamín Galindo Jr. tiene apoyo de Chivas

El director deportivo del Guadalajara, Francisco Gabriel de Anda, aseguró que Benjamín Galindo Jr., tiene todo el apoyo del cuerpo técnico, directiva y jugadores, luego del error que cometió ayer en el estadio Akron y que le costó a Chivas tres unidades, tras perder 1-0 ante el Veracruz.

“Después demostró que tiene mucho carácter porque no es fácil, en este caso debutar y en una jugada no salen bien las cosas, comienza perdiendo tu equipo y tienes 90 minutos (para mostrar su futbol), él demostró que tiene capacidad, lo hablé con él antes y después del partido y no pasa nada, porque todos nos equivocamos. Es parte del futbol, los que no juegan, los que no lo intentan jamás se van a equivocar”.

Chivas cuando sea necesario jugar con jóvenes lo hará sin ningún tipo de duda, ya que la cantera para eso está y los errores siempre ocurrirán, tanto en los novatos como en los jugadores de jerarquía.

“Me da gusto ver a tantos jóvenes pidiendo una oportunidad y los que vengan o vayan a seguir debutando siempre tendrán mi respaldo. Matías le da la oportunidad a los jóvenes porque tienen capacidad, lo demostraron y se le ganó a Morelia. Ante Veracruz las circunstancias no nos favorecieron con los mismos chavos, yo lo apoyo porque es una misma idea que tenemos Matías y un servidor, no nos salió y no pasa nada. Hay que pensar en el partido del martes que es importante para nosotros”, dijo de Anda, ya pensando en el duelo de Semifinales de Liga de Campeones de Concacaf contra los New York Red Bulls.

RR