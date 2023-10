A menos de 10 años desde su reaparición en la escena del beisbol mexicano, los Charros han demostrado que llegaron para quedarse.

Fue en 2014 cuando el conjunto blanquiazul cortó un par de décadas de inactividad al debutar dentro de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), y desde ese momento a la fecha esta franquicia se ha manejado entre los cambios y el éxito.

Esta escuadra ya no es administrada por la directiva que logró su resurgimiento hace nueve años, pero entre esta administración y la pasada Jalisco ya puede presumir dos títulos y un subcampeonato en la LMP.

En aquella lejana temporada 2014-2015 los Charros probaron la miel de llegar a una Final, pero también la amargura de perder el campeonato ante los Tomateros de Culiacán.

Aquello significó un duro golpe para los Charros y su anterior administración, misma que era encabezada por el presidente Armando Navarro, sin embargo su persistencia los llevó a conseguir su primer título de invierno en la Temporada 2018-2019.

Con esto vino de la mano su primera participación en la Serie del Caribe, y aunque no pudieron regresar con el campeonato a México, esa experiencia fue un parteaguas en la historia moderna de este club.

Pero tal y como suele decirse, lo único que es constante en la vida es el cambio, y en el caso de los Charros esto no fue la excepción debido a que durante 2021 el equipo tapatío cambió de directiva y quedó en las manos de la familia González Íñigo, quienes para fortuna del beisbol jalisciense cayeron de maravilla en la cúpula del club.

Esto se debe a que apenas en su primera temporada al frente lograron conseguir el segundo campeonato de la LMP, esto con el aliciente de cobrar revancha ante los Tomateros de Culiacán dentro de la gran Final del circuito en su campaña 2021-2022.

Aquel triunfo de Charros sirvió también para evitar un posible tricampeonato de Culiacán, equipo que sin duda se ha posicionado como el máximo rival deportivo de Jalisco en su historia moderna.

Luego de esto, ya en este 2023, los Charros están en medio de un cambio importante, pues poco a poco se han desprendido de jugadores que fueron referentes en el equipo, tal es el caso de José Manuel “Manny” Rodríguez, Dariel Álvarez o Agustín Murillo.

Para llenar este espacio los Charros han traído a peloteros de experiencia probada, pues ellos mismos han demostrado la importancia de evolucionar para mantenerse vigentes.

El cambio tiene que darse con estrategia

Si algo ha diferenciado a los Charros de Jalisco durante los últimos años es su capacidad para adaptarse a los cambios.

Directiva y roster han tenido movimientos importantes, sin embargo la escuadra blanquiazul ha logrado salir adelante gracias a la estrategia que ha implementado a la hora de tomar decisiones.

Esto lo explica Ray Padilla, gerente deportivo del equipo, que detalló porqué tomaron la decisión de renovar su roster aunque esto conllevara el desprenderse de jugadores referentes como José Manuel “Manny” Rodríguez o Agustín Murillo.

“Teníamos que empezar a hacer ese cambio generacional y no esperar a que nos tronara el tema de la edad de todos ellos al mismo tiempo, porque para poder levantar la organización iba a ser muy difícil. Cambiar a cinco, seis, siete jugadores de golpe era demasiado complicado, y así nos lo demuestran varias organizaciones que han pasado por esto. Nosotros empezamos a hacerlo uno por uno, gradualmente”.

“Pero si vemos los resultados con los nuevos jugadores que les dimos la oportunidad acá, vemos por ejemplo a Fernando Villegas, que vino siendo el Novato del Año. El caso de Julián Ornelas que, vino e hizo una gran temporada y con Diablos Rojos en el Verano tuvo una excelente actuación. Eso nos da más tranquilidad, porque el tiempo nos está diciendo que no nos equivocamos”, comentó.

En cuanto al nivel de directiva, Ray Padilla reconoció que los nuevos propietarios del club tuvieron el acierto de seguir confiando en gran parte del personal que trabajaba en la institución, razón por la que le dieron continuidad a las áreas del club que aún podían aportar al proyecto de Charros.

“La directiva anterior hizo un gran trabajo hasta que por ahí hubo algunos problemas entre ellos, por lo cual se tuvo que tomar otra decisión y llegó una directiva con un compromiso enorme, una directiva que le gusta el beisbol desde que jugaron en su infancia, y yo creo que todavía de grandes. Son gente de negocio, que ya están radicados aquí en Guadalajara y la verdad que fue un reto”.

“Lo importante es que ellos realmente compraron una organización y no llegaron corriendo gente ni mucho menos, gracias a eso también se dio la permanencia mía. No me gusta hablar de mí, no me gusta hablar cosas mías, pero pues me dejaron trabajar, me dejaron trabajar tanto que yo ya tenía el equipo hecho y mira, a este le llegó un campeonato muy rápido y creo que bien merecido por el esfuerzo que habían hecho por la compra del equipo”, finalizó.

La nueva directiva de Charros, la cual es encabezada por la familia González Íñigo, logró conseguir su primer campeonato apenas en su temporada del debut, y aunque no pudieron clasificar a playoffs el año pasado, ahora mismo confía en volver a los primeros planos con un equipo renovado.

Las plantillas de los Charros han mostrado adaptarse a todo tipo de cambios. ESPECIAL/ Charros de Jalisco

