Bateando por unos puntos

A falta de dos series para que termine la primera vuelta de la Temporada 2017-2018 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), el standing sigue demasiado apretado y semana a semana hay cambios en las posiciones de la clasificación, pues de momento ninguna novena ha logrado aferrarse al liderato por mucho tiempo.

A la fecha, Tomateros de Culiacán es quien comanda el escalafón, sin embargo Naranjeros, Venados, Charros y Águilas los siguen muy de cerca, razón por la que esta semana será vital en las aspiraciones de cada novena.

El cerrar la primera vuelta como líder del torneo siempre será de mucha ayuda por cualquier situación que pudiera pasar en la segunda parte del certamen, ya que adjudicarse los ocho puntos que corresponden al primer lugar dejaría muy bien parado a cualquier equipo.

Para comprender la importancia de lo anterior es necesario recordar que al final de la segunda vuelta las posiciones para Playoffs se definirán con la sumatoria de los puntos que cada equipo consiga en ambas partes del torneo, por lo cual no es lo mismo asegurar las ocho unidades que otorga el primer lugar que conformarse con los tres puntos que corresponden al último sitio del standing.

Al hacer esta sumatoria, los seis equipos que más puntos tengan son los que avanzarán a los Playoffs por el título. Paralelo a esto, también se realiza un standing con la cantidad de triunfos y derrotas de cada equipo, el cual ayudará a definir las posiciones en la ronda de Semifinales y Final.

Desempates

A la hora de repartir los puntos de cada vuelta es muy posible que se den empates en cuanto a número de juegos ganados y perdidos, por lo cual es necesario tomar en cuenta los siguientes criterios para el desempate.

Run Average: éste se determina con una simple operación matemática de acuerdo con los números de cada equipo: primero se debe multiplicar por 100 la cantidad de carreras anotadas y posteriormente dividir ese resultado entre las carreras en contra.

“Wild Card”: a partir de la temporada 2016-2017, la LMP implementó el juego por un “Wild Card”, esto como último recurso en caso de que un equipo se vea en la paradójica necesidad de perder un juego para avanzar a Playoffs. Esto se implementó a raíz de que Charros necesitó perder un encuentro para poder acceder a la postemporada de la 2015-2016.

Que venga la penúltima serie

A partir de hoy comenzará la penúltima serie de esta primera vuelta de la Temporada 2017-2018 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Luego de caer en casa de Yaquis, ahora Charros de Jalisco recibirá a Cañeros en Zapopan y a costa de ellos tratarán de retomar los primeros lugares del standing.

En otros compromisos, Obregón visitará a Navojoa, Mexicali hará lo propio visitando al líder Tomateros y Naranjeros se medirá a domicilio a Venados.

Oficialmente, la primera vuelta de la temporada concluirá el domingo 19 de noviembre. Al día siguiente, el Estadio Emilio Ibarra Almada de Los Mochis fungirá como sede del Juego de Estrellas de la LMP.

Serie. Charros recibirá a Cañeros. TWITTER/@charrosbeisbol

POSTEMPORADA

El camino al gallardete

• Definidos los seis equipos que pelearán por el título, los enfrentamientos en la fase de “Repesca” serán: el 1 vs. el 6, el 2 vs. el 5 y el 3 vs. el 4.

• Tres equipos avanzarán directamente a las rondas Semifinales y el cuarto invitado será el “mejor perdedor”.

• El “mejor perdedor” se definirá con tres criterios: mayor número de juegos ganados en la Repesca, mayor promedio de “Run Average” y mejor posición en el standing general.

• En Semifinales, las posiciones de los tres equipos que avanzaron directamente se definirán por el standing de juegos ganados y perdidos.

• Dentro de las Semifinales, si se diera el caso que el “comodín” y el primer lugar ya se hubieran enfrentado en la ronda de “Repesca”, el equipo que avanzó como el “mejor perdedor” deberá enfrentar al mejor ubicado de los dos equipos restantes.

FIGURAS

Los líderes de la temporada

Carreras producidas

José Manuel Rodríguez (Charros de Jalisco): 26

Bases robadas

Jeremías Pineda (Venados de Mazatlán): 17

Efectividad

Daniel Rodríguez (Tomateros de Culiacán): 0.87 ERA

Victorias

Mitch Lively (Venados de Mazatlán): 4

Ponches

César Vargas (Naranjeros de Hermosillo): 31

Salvamentos

Ryan Kussmaul (Águilas de Mexicali): 10

Porcentaje

Jeremías Pineda (Venados de Mazatlán): .393 promedio

Home Runs

Bryce Brentz (Naranjeros de Hermosillo): 7

STANDING

Posiciones hasta el 13 de noviembre

POS. EQUIPOS PUNTOS RÉCORD 1 Tomateros 8 17-12 2 Naranjeros 7 16-13 3 Venados 6 16-13 4 Charros 5 15-14 5 Águilas 4.5 15-14 6 Mayos 4 13-16 7 Cañeros 3.5 13-16 8 Yaquis 3 11-18

PREMIOS EN GRANDES LIGAS

Bellinger y Judge, Novatos del Año

Aaron Judge y Cody Bellinger, dos prodigiosos toleteros, fueron consagrados ayer de forma unánime como los Novatos del Año.

Judge fue el ganador del galardón en la Liga Americana, convirtiéndose en el primer jugador de los Yankees de Nueva York que obtiene el premio desde Derek Jeter en 1996. Bellinger reinó en la Liga Nacional, erigiéndose como el 18vo pelotero de los Dodgers de Los Ángeles en conquistar el laurel. Ninguna otra franquicia en las Grandes Ligas cuenta con semejante colección de ese trofeo en sus vitrinas.

SERIE DE TEMPORADA REGULAR EN MÉXICO

Dodgers y Padres jugarán en Monterrey

Tras una ausencia de casi dos décadas, el beisbol de Grandes Ligas regresa a México con una serie de temporada regular.

Los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego, disputarán la serie de tres juegos el próximo mayo de 2018 en Monterrey. Grandes Ligas informó ayer que los juegos se escenificarán del 4 al 6 de mayo en el Estadio Monterrey.

México albergó series en 1996 y 1999, en ambas ocasiones con los Padres como protagonistas. San Diego y los Rockies de Colorado abrieron la temporada regular en Monterrey.