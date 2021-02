Basquetbolista denuncia racismo; rivales lo llaman ''coronavirus''

El basquetbolista de los Golden State Warriors en la G-League, Jeremy Lin denunció en sus redes sociales ser víctima de racismo por parte de sus compañeros en la NBA, pues lo llaman ''coronavirus'' debido a su origen asiático.

El experimentado jugador Jeremy Lin, nacido en EU, alzó la voz cuando en su cuenta de Instagram publicó una carta para denunciar que ha sido víctima de discriminación y racismo a lo largo de su carrera en la NBA. Explicó que por su ascendencia china había tenido que soportar burlas, y que incluso en un partido llegaron a llamarlo ''coronavirus''.

INSTAGRAM

''Algo está cambiando en esta generación de asiático-americanos. Estamos cansados de escuchar que no experimentamos el racismo. Estamos cansados de bajar la cabeza y no meternos en problemas. Estamos cansados de que se rían e imiten nuestros ojos, de ser considerados objetos exóticos o de escuchar que somos irremediablemente feos'', dice el texto de Jeremy Lin.

Y continúa: ''Ser un veterano de nueve años en la NBA no me protege de que me llamen 'coronavirus' en la cancha. Ser un hombre de fe no significa que no luche por la justicia, ni por mí ni por los demás. Así que aquí estamos de nuevo, compartiendo cómo nos sentimos. ¿ALGUIEN ESTÁ ESCUCHANDO?''.

Jeremy Lin espera que haya cambios para que jugadores de generaciones futuras no sufran lo mismo que él. ''Quiero algo mejor para mis mayores que trabajaron tan duro y se sacrificaron tanto para ganarse la vida aquí. Quiero algo mejor para mi sobrina y mi sobrino y futuros hijos. Quiero algo mejor para la próxima generación de atletas asiático-americanos que tener que trabajar tan duro para ser simplemente 'engañosamente atlético'. Ser un asiático-americano no significa que no experimentemos la pobreza y el racismo''.

OF