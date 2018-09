Barristas amenazan con no entrar al Estadio Jalisco

Ante los malos resultados y lo que para ellos es un mal manejo por parte de la directiva, los grupos de animación de los Rojinegros amenazó mediante redes sociales, que no ingresarán al Estadio Jalisco esta noche, cuando Atlas enfrente a las 21:00 horas al Toluca, e incluso hacen un llamado a que el apoyo hacia la escuadra sea a las afueras del inmueble, con la intención de no gastar un solo centavo más.

''Hoy protestamos desde fuera del estadio, hoy estamos con el equipo, como siempre, pero no pagamos un boleto. Corre la voz, hoy la directiva y jugadores no están a la altura de LA FIEL, cantaremos y nos manifestaremos afuera de la puerta 12'', dijo la Barra 51 mediante una publicación en su cuenta oficial de Twitter.

NADIE ENTRA HOY A LA BAJA NORTE !



Hoy protestamos desde fuera del estadio, hoy estamos con el equipo, como siempre, pero no pagamos un boleto.



Corre la voz, hoy la directiva y jugadores no están a la altura de LA FIEL, cantaremos y nos manifestaremos afuera de la puerta 12 — Barra 51 (@La_Barra51) 28 de septiembre de 2018

Antes de que comenzara el torneo, la afición rojinegra se manifestó en redes sociales ante la venta de jugadores como Milton Caraglio y la salida de Rafael Márquez para ahora ser el presidente deportivo, ante esto organizaron un boicot, que consistía en no gastar en productos oficiales, no comprar alimentos y bebidas adentro del Estadio e incluso no acudir al Jalisco, sin embargo nada de esto ha pasado y La Fiel sigue apoyando en buen número al Atlas.

OF