Barranquilla 2018, con pronóstico reservado

El Code Jalisco reservó su pronóstico respecto a la participación de sus atletas en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) de Barranquilla 2018, pues a pesar de que tienen altas expectativas, los dirigentes del organismo aseguran que no les corresponde a ellos fijar una cifra de posibles medallas.

Eddy Travieso, subdirector del deporte de Code Jalisco fue quien prefirió guardarse cualquier pronóstico, pero reconoció que esperan una participación histórica en la que sus atletas sobrepasen la cifra de metales obtenidos en otros JCC.

"Hablando de una tendencia de resultados respecto a los Juegos Centroamericanos y nuestros atletas representando a México, la cifra está entre las 30 y 36 medallas. No nos quisimos atrever a dar un pronóstico porque realmente no nos compete y sería muy arriesgado hablar de eso cuando muchos de nuestros atletas están concentrados en México. Las propias delegaciones y autoridades emiten un pronóstico final, no queremos caer en alguna comparación", compartió.

La cifra de 30 ó 36 medallas sería un promedio obtenido de los JCC realizados fuera de territorio nacional, pues lo sucedido en Veracruz 2014 difícilmente podría ser un parámetro en el cual basarse, ya que en aquella justa México llevó delegación completa y sólo los atletas de Jalisco cosecharon un total de 86 medallas.

Pese a lo anterior y a sabiendas de que de nueva cuenta serán la base de la delegación mexicana en esta nueva edición de los JCC, André Marx Miranda, director general del Code Jalisco no tuvo empacho para asegurar que los atletas tapatíos serán los principales protagonistas en Barranquilla.

Destaca @AndreMarxM cualidades de los deportistas jaliscienses seleccionados a @Bquilla2018. La delegación mexicana está integrada por 672 atletas, y 99 son nacidos o representan a #Jalisco (14.7%), siendo el principal proveedor de deportistas a nivel nacional #JaliscoEsDeOro pic.twitter.com/ZFEGmT4EmE — codejalisco (@codejalisco) 17 de julio de 2018

"Es un número importante e histórico (de jaliscienses seleccionados). Estoy seguro que los atletas de Jalisco serán los principales protagonistas de estos Juegos Centroamericanos, los principales ganadores de medallas y acreedores de récords. Sin lugar a dudas esperamos que regresen cargados de medallas. Siempre se ha obtenido una buena cosecha y este año no será la excepción, nos marcará sin lugar a dudas un buen inicio del ciclo olímpico rumbo a Tokio 2020", finalizó el director.



El Dato

En su último conteo, el Code Jalisco notificó que serán 101 atletas jaliscienses los que representen a México en Barranquilla 2018.

LS