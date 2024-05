La honestidad del técnico Xavi Hernández debido a los problemas financieros del Barcelona parece que no cayeron bien en la directiva.

Xavi dijo esta semana, en un mensaje a los aficionados, que nadie debería emocionarse demasiado con la ventana de fichajes de este verano debido a que el equipo tiene poco dinero.

Desde entonces, la prensa de España ha estado plagada de reportes de que el presidente del club Joan Laporta no está contento con los comentarios y está pensando en despedir al exjugador.

Tras la victoria del Barcelona 2-0 el jueves ante el colero Almería, Xavi dijo que "entiende el ruido" que generaron sus comentarios, pero que está convencido en que mantendrá su trabajo.

"Entiendo el ruido. Estoy tranquilo y con la máxima ilusión y así se lo transmito al presidente y al (directo deportivo) Deco", indicó.

Las supuestas fricciones entre el entrenador y el equipo sucedieron después de que Xavi dijo el pasado miércoles que "Pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores, tanto el Madrid en España como en Europa".

"Nos vamos a ajustar a eso. Eso no significa que no queremos competir y no queremos luchar por los títulos, pero esa es la situación del Barça".

Oficialmente, el club dijo que no haría ningún comentario a la prensa sobre el estatus de Xavi.

Barcelona terminará la campaña sin título. Ha perdido El Clásico tres veces en todas las competencias, además de que perdió los dos duelos de liga con el Girona.

En algún momento Xavi dijo que se dio por vencido y no cumpliría su contrato tras la derrota 5-3 ante el Villarreal en enero, pero después de que el equipo mejoró en abril se retractó y se comprometió a seguir con el Barcelona.

Mientras todo esto sucede, el Real Madrid ganó LaLiga y alcanzó la final de la Liga de Campeones. Además, se espera que este verano firmen al astro francés Kylian Mbappé.

El Barcelona aún tiene una meta, confirmar el segundo lugar de la liga para ganar su lugar en la Supercopa de España de la próxima campaña para recibir los seis millones de euros (6.5 millones de dólares) por participar en el torneo que se realiza en Arabia Saudita.

El Barça puede confirmar la segunda posición con una victoria en casa el domingo ante Rayo Vallecano con una jornada por disputar. En este momento se encuentra cuatro puntos por encima del Girona, que es tercero, y que visita al Valencia.

