Amante del deporte desde los nueve años, estudiante de marketing digital, medallista panamericana y buena amiga. Ella es Miriam Rodríguez, tapatía de 19 años y que le ha dado orgullo al deporte de México y de Jalisco, pero que todavía le queda mucha historia que contar.

Su objetivo es clasificar al Mundial en 2025, aunque su sueño era disputar un boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque se quedó corta. Actualmente juega en la modalidad de dobles al lado de Romina Fregoso, con quien acarició la gloria en los Juegos de Santiago 2023, al lograr una medalla de bronce. Fuera del deporte, disfruta pasar tiempo con su familia y amigos.

Miriam platica su historia, cómo fue que se inició en el deporte, relatando que “estaba en una escuela independiente, o sea, no en el Code, y mi maestra de educación física era mamá de algunos jugadores de bádminton, entonces en las clases de educación física nos prestaba raquetas y nos ponía a jugar. Desde la primera vez que yo pude tomar la raqueta y poder pegarle a un gallito, sentí cierta atracción hacia ese deporte y pues yo se los comenté a mis papás, después ellos lo hablaron con mi maestra para después poder inscribirme al Code. Al poco tiempo yo comienzo a estudiar ahí mismo y desde entonces, desde los nueve años y medio más o menos, estoy en la disciplina de bádminton”.

- ¿Cómo ha sido el apoyo familiar para que hoy seas quien eres?

- Yo creo que ha sido una parte indispensable en mi carrera deportiva, el apoyo que tengo de mi familia. Siempre los he tenido atrás de mí y bueno, muchas veces yo creo que como a todos nos ha pasado, he pensado en tirar la toalla o a veces que hay días malos, pero ellos siempre están ahí para levantarme, para darme un empujoncito. Entonces yo creo que el apoyo familiar me ha sido de mucha ayuda.

- ¿Cuáles han sido las dificultades que has enfrentado?

- Hubo una edad más pequeña donde sentía que me estaba perdiendo de mucho. Entonces después me di cuenta que no, que los resultados o los objetivos grandes requieren de sacrificios grandes. La madurez, la disciplina, centrarme en mis objetivos, en lo que de verdad quería, a lo que quería llegar; tenía que continuar porque era lo que me gustaba y porque quería llegar a algo realmente.

- ¿Qué significó para ti estar en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023?

- Fueron muchísimas emociones. Yo desde pequeña soñaba con poder representar a mi país en un evento de esa magnitud, entonces el simple hecho de poder estar en los Juegos Panamericanos para mí era algo grandísimo y pues al final se nos dio el resultado. Fue indescriptible, la verdad, no sé, no podría explicarlo, sigo sin poder explicar las emociones.

- ¿Cómo es vivir una competencia fuera de tu país?

- Siento que es bastante responsabilidad, por lo menos yo lo sentí así, poder dejar algo, poder dejar una marca en mi deporte para las siguientes generaciones. Yo creo que representar a mi país fuera, en otro país, me llena de orgullo.

- ¿Qué sigue para ti en lo deportivo?

- Este año seguir preparándome, realmente no hay mucha competencia este año, no estoy intentando clasificar a Olímpicos porque nos quedamos un poquito lejos, pero seguir preparándome. En 2025 intentaremos clasificar al Mundial, tanto en dobles como en mixtos.

- ¿La relación con Romina Fregoso cómo es?

- Llevo jugando con ella desde 2017, nos tocaba jugar a algunas categorías juveniles, y como la verdad nos comenzó a ir muy bien, pues ya se quedó esa pareja estable, y pues la comunicación yo creo que es indispensable y es algo que tenemos bastante trabajado ella y yo, tanto dentro como como fuera de la cancha, yo creo que es algo que nos ha ayudado bastante.

- ¿Qué te gusta hacer que no sea en el deporte?

- El tiempo que no estoy en las canchas lo aprovecho y me gusta pasarlo con mi familia, con mis amigos, con los seres cercanos.

