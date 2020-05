Atletas paralímpicos, los más amenazados ante posible desaparición del Fodepar

La propuesta para desaparecer el Fondo Nacional del Deporte para el Alto Rendimiento (Fodepar) ha generado molestia entre el gremio de los deportistas y entrenadores mexicanos, pero son los atletas paralímpicos los que estarían más amenazados ante la posibilidad de que se extinga este fideicomiso.

Así lo siente la judoca Lenia Ruvalcaba, quien se coronó como campeona paralímpica en Río 2016 y hoy teme por sus compañeros cuyo único ingreso es el dinero que reciben por parte del Fodepar.

“El problema que vemos es el de la beca vitalicia, que muchas personas dependen de ella. Hablando de mis compañeros del deporte paralímpico, ellos dependen 100% de ese recurso, no tienen manera de trabajar dado a su discapacidad y no sabrían que hacer. Creo que la situación es grave, quizá la propuesta que han hecho no es la mejor, y esperamos que no quiten ese fideicomiso del que muchos dependemos”.

La atleta jalisciense comprende que erradicar la corrupción es uno de los motivos principales por los que se planteó la extinción de este fideicomiso, pero sugiere a las autoridades correspondientes que no actúen de una forma en donde paguen “justos por pecadores”.

“Sabemos que esto es por temas de corrupción, pero nosotros los deportistas y las personas que dependemos de este fideicomiso no estamos involucrados en esos temas. Creo que debería revisarse, ver que está pasando y checar si la persona que lo está llevando tiene malos manejos, no eliminarlo. Gracias al Fodepar estoy donde estoy y pude ser campeona en Río 2016. Es de preocuparse y debemos levantar la voz”, compartió Lenia.

Según cifras del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), más de la mitad (54%) de los mexicanos que padecen alguna discapacidad, ya sea intelectual o motriz, se encuentra en condiciones de pobreza. Además, cifras arrojadas por la Encuesta Nacional de la Dinámica Geográfica, revelan que sólo el 38% de esas personas tiene participación en el mercado de trabajo.

Hace un par de años, durante 2018, la investigadora Mariana Díaz Figueroa difundió que en México sólo el 39.1% de las personas con discapacidad tienen empleo, pero en estos trabajos ganan el 33.5% menos que el resto de la población trabajadora.

Ahora, después de que Morena propusiera e impulsara la desaparición del Fodepar en la Cámara de Diputados, atletas como Lenia Ruvalcaba temen por el porvenir de sus compañeros paralímpicos.

