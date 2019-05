Atlas y Santos ahora son familia

A diferencia de lo que realizó Grupo Salinas cuando adquirió al Atlas en 2013, prometiendo el título y grandes refuerzos, el hoy dueño de los rojinegros, Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo Directivo de Grupo Orlegi, dijo que el estilo de la institución que dirige no es prometer, sino trabajar y entregar resultados.

Por fin salió humo blanco. Grupo Orlegi toma el mando absoluto de los rojinegros del Atlas, toda vez que durante la Asamblea Ordinaria de Dueños de los equipos de la Primera División de la Liga MX se hiciera oficial la adquisición definitiva del equipo de los Zorros y todas las decisiones administrativas, deportivas y operativas correrán a cargo de la institución que también maneja al Santos Laguna y al Tampico Madero de la Liga de Ascenso MX.

“Hay que hablarle a la gente muy claro, prometer no empobrece a la corta, pero sí a la larga, yo creo que hay que hacer entender a la gente, que el futbol en el mundo cambió, y hoy no hay alguien que aviente dinero a los equipos, ya que no es un modelo que funcione, hoy los clubes tienen que generar en distintas formas sus ingresos y lo que sabemos hacer nosotros y lo hemos hecho bien, es que hemos potenciado esos ingresos, tanto de socios y aliados, pero esto de prometer, no es lo nuestro”, comentó.

El presidente de Grupo Orlegi reconoció que Atlas tiene muchas fortalezas y potencial de cara al futuro y es por eso que se enfocaron en poder llevar por buen puerto la negociación con Grupo Salinas para adquirir al equipo de futbol.

“Yo creo que cada equipo tiene sus particularidades, su potencial, sus debilidades y fortalezas. Nosotros vemos un potencial muy grande en Atlas en todos los sentidos y es la gran apuesta que hacemos, que está llena de retos, no es una tarea fácil; por otro lado creo que tenemos la experiencia, la preparación para gestionarlo y llevarlo a buen puerto en todos los sentidos”, reconoció.

Explicó que todavía no se puede hablar de refuerzos para el primer equipo del Atlas y tampoco un organigrama establecido, ya que están analizando perfiles idóneos para ocupar puestos directivos y deportivos.

La continuidad de Rafa Márquez, en suspenso

El presidente de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri, señaló que la permanencia del ex capitán del Atlas, Rafael Márquez está sujeta a análisis, sin embargo dejó entrever que es difícil que se quede en la institución, debido a su pobre gestión como presidente deportivo.

“Es uno de los grandes referentes del Atlas y del futbol mexicano y eso nos llena de orgullo y admiración. Entonces tendremos que ver si tiene las habilidades que queremos en el grupo, he platicado algunas cosas con él, pero en nuestro modelo reconocemos la calidad de gente como él, pero lo que estamos buscando aquí no es necesariamente saber de futbol, sino saber gestionar un equipo de futbol”, platicó Alejandro Irarragorri.

Momentos clave

La llegada de Salinas

ARCHIVO / EL INFORMADOR

El 25 de noviembre de 2013 se hace oficial la compra del Atlas por parte de Grupo Salinas. Fue el 15 de diciembre del mismo año cuando TV Azteca tomó la estafeta de manos de Eugenio Ruiz Orozco.

Tarde negra

ARCHIVO / EL INFORMADOR

En la Liguilla del Clausura 2015, Chivas los goleó 4-1 en la Vuelta, un grupo de aficionados se saltaron al terreno de juego para detener el partido. Tomás Boy dejó su cargo a causa de esta eliminación.

La debacle

ARCHIVO / EL INFORMADOR

Las contrataciones de los técnicos Gustavo Matosas y Gustavo Costas no fueron lo esperado, ya que sus gestiones fueron pobres en cuanto a resultados, no hubo Liguillas y se fueron fracasados.

El centenario

ARCHIVO / EL INFORMADOR

Atlas festejó su Centenario en 2016 con un triunfo sobre Newell´s Old Boys en el Estadio Jalisco; luego venció a Puebla en el día exacto del festejo y en ese torneo se quedaron sin calificar a la Liguilla.

Ni en cancha, ni en escritorio

ARCHIVO / EL INFORMADOR

Aún y cuando se esperaba que Rafael Márquez pudiera hacer algo, fracasó. Como jugador activo dejó mucho qué desear con lesiones; como dirigente falló en la contratación de refuerzos de calidad.