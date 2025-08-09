Afición de Atlas pide la salida de Gonzalo Pineda: “¡Que se largue Pineda, que se largue!”

Después de un primer tiempo para el olvido en el Estadio Jalisco, en el que el Atlas cayó por goleada 0-3 ante Pachuca, la afición rojinegra hizo sentir su molestia pidiendo la salida del director técnico Gonzalo Pineda con un cántico que retumbó previo al descanso.

Después del tercer gol del conjunto de los Tuzos, la afición Rojinegra comenzó a protestar con el grito: “¡Que se largue Pineda, que se largue!”, mismo que se intensificó conforme transcurrieron los minutos y comenzó a cantarlo un gran sector de aficionados en el Coloso de la Calzada Independencia.

Posterior al cántico en contra del estratega Rojinegro, la afición comenzó con los abucheos a los jugadores en cada ocasión que tocaban la pelota, esto ante la inconformidad mostrada por el dominio de Pachuca sobre su equipo en los primeros 45 minutos.

La molestia de la afición no es nueva. En los últimos días, el descontento ha crecido tras la eliminación del equipo en la Leagues Cup sin conseguir un solo triunfo, a lo que se suma una racha negativa de cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria.

