Julián Quiñones sigue siendo una pesadilla para el Club Deportivo Guadalajara, ya que el delantero colombiano del Atlas anotó su tercer gol de este torneo frente a los rojiblancos, el que quizá sea el más valioso de todos.

En un trabado encuentro de Ida de los cuartos de final del Clausura 2023 que se disputó en el estadio Jalisco, Quiñones rompió con el libreto al minuto 42, al marcar un gol de tres toques para darle a los Zorros la ventaja mínima en su serie ante las Chivas.

Despeje de Camilo Vargas, servicio de cabeza de Julio Furch y fogonazo a portería de Julián Quiñones. Una fórmula conocida, pero indefendible por los rivales que terminó por dictar sentencia en el coloso de la colonia Independencia.

Quiñones ya había vacunado al Rebaño Sagrado en un par de ocasiones en este torneo, ambas en el encuentro que sostuvieron en la fecha 13 y que terminó empatado a tres goles, en el mismo escenario del juego de anoche.

Con este tanto del colombiano, los Zorros buscarán liquidar la llave el próximo domingo en el estadio AKRON, casa de las Chivas, donde la vuelta se jugará en punto de las 19:00 horas.

Atlas dio mayores sensaciones de peligro en el juego y para su fortuna pudo concretar una, aunque no es ventaja definitiva. EL INFORMADOR/C. Zepeda

En un partido intenso, con emociones en ambas áreas y nuevamente con grandes actuaciones de Julián Quiñones y Camilo Vargas, los rojinegros del Atlas pegaron primero y derrotaron 1-0 al Guadalajara en el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2023, ante un estadio Jalisco que no estuvo ni cerca de vivir una de sus mejores entradas.

Un solitario gol de Quiñones al minuto 42, utilizando la misma fórmula que le dio el bicampeonato a los Zorros hace un año, fue suficiente para sentenciar un partido en el que Chivas resultó inoperante y falto de ideas ante el buen manejo de balón del equipo de Benjamín Mora. Un servicio largo de Camilo, un salto de Julio Furch y un fogonazo del delantero colombiano sirvieron para anidar la pelota en la cabaña de Miguel Jiménez

Y aunque Chivas tuvo la oportunidad para pegar primero, el capitán Víctor “Pocho” Guzmán falló un penal en el primer tiempo, marcación que estuvo llena de polémica, ya que el silbante Marco Ortiz señaló una mano dentro del área por parte de Luis Reyes. Y hablando del juez central, un show cómico, mágico, musical fue el que se vivió en la primera parte, ya que el “Gato” tomó protagonismo, ignoró al VAR y decidió no señalar un par de penales a favor de Atlas, mientras que el que sí marcó a favor de Chivas parecía no ser.

Atlas fue mejor en gran parte del partido, tuvo las mejores oportunidades en el trámite del encuentro, sobre todo dos balones que se estrellaron en el travesaño, una falla de Ozziel Herrera y una serie de contragolpes que generaron peligro, pero para buena fortuna del Rebaño Sagrado, no pasaron a mayores.

La ventaja mínima del Atlas le da al Guadalajara una cierta dosis de vida.

El próximo domingo a las 19:00 horas, Chivas intentará ganar el partido en el estadio Akron por cualquier marcador y con esto avanzar a las semifinales, sin embargo, el Atlas tiene con el empate para eliminar al Guadalajara y seguir soñando con hacer más historia.

Alineaciones Atlas Chivas Portero 12. Camilo Vargas Defensas 15. Diego Barbosa 2. Martín Nervo 13. Gaddi Aguirre 14. Luis Reyes Medios 7. Ozziel Herrera (74’ 4. J. Abella) 26. Aldo Rocha 18. Jeremy Márquez (85’ 6. E. Zaldívar) 29. Brian Lozano Delanteros 33. Julián Quiñones 9. Julio Furch (85’ 11. M. Manotas) DT. Benjamín Mora Portero 23. Miguel Jiménez Defensas 2. Alan Mozo 3. Gilberto Sepúlveda 13. Jesús Orozco 26. Cristian Calderón (82’ 19. A. Mayorga) Medios 28. Rubén González (59’ 29. E. Torres) 20. Fernando Beltrán (59’ 6. P. Pérez) 5. Víctor Guzmán 24. Carlos Cisneros Delanteros 10. Alexis Vega (59’ 11. I. Brizuela) 25. Roberto Alvarado (70’ 18. R. Cisneros) DT. Veljko Paunovic

LA VOZ DEL EXPERTO

Atlas acierta en todo en este partido

Enrique Contreras, analista, director técnico e instructor

Uno de los factores que le permitió al Atlas tener ventaja, es que “Pocho” Guzmán falló el penal. Ese es el punto de quiebre del partido. Luego la gran triangulación en juego directo: un pase de Camilo Vargas hacia Julio Furch, quien la baja dentro del área, poniéndole medio gol a Julián Quiñones, quien fusila.

Me parece que esa es otra de las claves, es decir, dos aciertos de Atlas por dos errores de Chivas. El juego de conjunto de Atlas fue mejor que el de Chivas, pero también hay que darle otro mérito al técnico Benjamín Mora: los cambios de Atlas fueron mejores que los cambios que hizo Chivas con respecto a las circunstancias del partido.

Chivas, si quiere pasar sobre Atlas, tiene que mejorar su funcionamiento colectivo, pero también tiene que elevar el futbol individual de cada uno de sus jugadores, porque si hoy le ponemos una calificación a los que jugaron, yo creo que tienen la mínima aprobatoria.

Ingresan sin checar el Fan ID

El uso del Fan ID ayer en el estadio Jalisco terminó por ser un fracaso.

Entre los aficionados que necesitaban generar su código de identificación y también entre aquellos a los que el sistema no se los detectó, miles ingresaron al coloso de la colonia Independencia sin que se utilizara esta medida, a pesar de ser obligatoria en todos los estadios de la Liga MX.

Personal encargado de escanear el Fan ID relató la frustración que presentaron los fanáticos que intentaban entrar para presenciar el juego entre Atlas y Chivas; mencionaron que ante una aglomeración importante de personas tuvieron que permitirles el acceso sin checar su Fan ID.

“Los dispositivos se empezaron a trabar, a la gente que quería sacar su Fan ID no le cargaba la página y con otras personas no se podía leer el código, entonces con la presión de todos no nos quedó de otra más que dejarlos pasar”, comentó una trabajadora del estadio.