Palcos hasta en 80 mil pesos para seis personas, boletos al doble y, aunque aún había en taquillas y en la página web, revendedores a las afueras del Estadio Jalisco no cedieron.

"Hay boletos", "¿Cuántos boletos quiere? ¿En qué zona?", repetían revendedores frente al Macrobús.

El más barato se ofrecía en mil 800 pesos, cuando comenzó la preventa, en la página, su precio era de 495. Los precios fueron subiendo conforme la fecha se acercó. Hasta el miércoles el mas barato se cotizaba en 991 mas cargos.

"Estaban muy caros los boletos. La verdad sí no me lo hubieran regalado no hubiera venido", señaló Paola, aficionada al Atlas.

Revendedores por internet cotizaron hasta los códigos para la preventa en más de mil pesos.

Pepe añadió que "por esos precios es que después no se llena y somos la burla", lamentó.

JL